19 мая 2025

Руководитель цеха нефтяной компании из ХМАО отправится под суд за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник цеха нефтяной компании из ХМАО брал взятки с подрядчиков за сокрытие нарушений
Начальник цеха нефтяной компании из ХМАО брал взятки с подрядчиков за сокрытие нарушений Фото:

Прокуратура Нижневартовского района ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя цеха одной из коммерческих нефтедобывающих организаций. Он брал взятки у подрядчиков за сокрытие нарушений по промышленной безопасности и охране труда.

«Следствием установлено, что обвиняемый с июня 2022 года по апрель 2024 года неоднократно получал деньги от представителя подрядной организации. Подкупы предназначались за ослабление производственного контроля и освобождение от ответственности за нарушения в сфере промышленной безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении прокуратуры на официальном сайте.

Согласно материалам дела, общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 200 тысяч рублей. В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность руководителя цеха к совершенным преступлениям. Все материалы уголовного дела изучены и переданы в суд, где теперь будет принято решение о мере ответственности обвиняемого.

По информации от источника URA.RU, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в компании «Самотлорнефтегаз». Это дочернее общество «Роснефти», добывающее нефть и газ в ХМАО.

 Ранее URA.RU писало, что жителя Нефтеюганска отправили под суд за взятки. Следователи считают, что во время работы главным специалистом в нефтедобывающей компании он брал незаконно деньги с подрядчиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовского района ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя цеха одной из коммерческих нефтедобывающих организаций. Он брал взятки у подрядчиков за сокрытие нарушений по промышленной безопасности и охране труда. «Следствием установлено, что обвиняемый с июня 2022 года по апрель 2024 года неоднократно получал деньги от представителя подрядной организации. Подкупы предназначались за ослабление производственного контроля и освобождение от ответственности за нарушения в сфере промышленной безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении прокуратуры на официальном сайте. Согласно материалам дела, общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 200 тысяч рублей. В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность руководителя цеха к совершенным преступлениям. Все материалы уголовного дела изучены и переданы в суд, где теперь будет принято решение о мере ответственности обвиняемого. По информации от источника URA.RU, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в компании «Самотлорнефтегаз». Это дочернее общество «Роснефти», добывающее нефть и газ в ХМАО.  Ранее URA.RU писало, что жителя Нефтеюганска отправили под суд за взятки. Следователи считают, что во время работы главным специалистом в нефтедобывающей компании он брал незаконно деньги с подрядчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...