Руководитель цеха нефтяной компании из ХМАО отправится под суд за взятки

Прокуратура Нижневартовского района ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя цеха одной из коммерческих нефтедобывающих организаций. Он брал взятки у подрядчиков за сокрытие нарушений по промышленной безопасности и охране труда.
«Следствием установлено, что обвиняемый с июня 2022 года по апрель 2024 года неоднократно получал деньги от представителя подрядной организации. Подкупы предназначались за ослабление производственного контроля и освобождение от ответственности за нарушения в сфере промышленной безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении прокуратуры на официальном сайте.
Согласно материалам дела, общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 200 тысяч рублей. В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие причастность руководителя цеха к совершенным преступлениям. Все материалы уголовного дела изучены и переданы в суд, где теперь будет принято решение о мере ответственности обвиняемого.
По информации от источника URA.RU, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в компании «Самотлорнефтегаз». Это дочернее общество «Роснефти», добывающее нефть и газ в ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что жителя Нефтеюганска отправили под суд за взятки. Следователи считают, что во время работы главным специалистом в нефтедобывающей компании он брал незаконно деньги с подрядчиков.
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