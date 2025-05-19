В Первоуральске (Свердловская область) девочка-подросток жестоко избила 12-летнюю Екатерину (имя изменено) во время прогулки 18 мая. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей школьницы.
«На мою дочь набросились внезапно, она не ожидала такого. Просто прыгали по ее голове, втаптывали в землю. У нее все лицо было в крови, нос опух. Ее увезли в екатеринбургскую больницу №9, хорошо, что обошлось без осложнений», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Екатерину окружили толпой. Избивала ее только одна девочка — ее знакомая. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео. Сейчас Катя уже дома, семья пока не обратилась к силовикам.
URA.RU попросило полицию Первоуральска прокомментировать инцидент. «Данная информация зарегистрирована в дежурной части ОМВД России „Первоуральский“. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
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