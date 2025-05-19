В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» посетители вынуждены дважды оплачивать входные билеты, чтобы поесть в кафе. Об этом горожане сообщили в отзывах на сервисе 2ГИС. Якобы при отдыхе в спа-зоне, где кафе закрыто, горожанам необходимо приобрести отдельный квиток в аквапарк, чтобы поесть на его территории.
«В спа-центре закрыли кафе. Кафе осталось только в аквапарке. При этом, не доплатив за аквапарк, попасть туда нельзя. А мне, например, аквапарк не нужен, я ходил только в спа. В итоге если ты проголодался варианты такие: либо иди домой и теряй время, за которое заплатил, либо доплачивай за аквапарк, либо голодай», – такое сообщение оставил тюменец Евгений.
С аналогичной проблемой столкнулась и другая посетительница комплекса Марина Бажутина. «В спа – ремонт, никто не предупредил. Если приобретаешь билет только в спа, то ты не можешь приобрести алкоголь, для этого надо приобретать дополнительный билет в аквапарк (в который я идти не хотела бы)», – прокомментировала тюменка.
В комментариях к обоим отзывам руководство комплекса ответило, что часть зоны спа, в том числе и кафе, закрыты на реконструкцию до 31 мая. Время пребывания там ограничено до трех часов.
Стоимость входного билета в спа-зону будет стоить чуть больше тысячи рублей. Дополнительный билет за аквапарк обойдется почти в два раза дороже.
Корреспондент агентства направил письменный запрос в компанию. Ответ на него ожидается.
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