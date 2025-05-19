Директор строительной компании из ХМАО пойдет под суд из-за невыплаты зарплаты

В Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет руководитель компании «ЮграЭлитСтрой» по обвинению в невыплате заработной платы сотруднику. Обвинительное заключение по этому делу уже утверждено, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.
«Следствием установлено, что в период с февраля по март 2024 года обвиняемый не выплатил заработную плату работнику организации на сумму свыше 70 тыс. рублей. Имеющиеся в распоряжении предприятия денежные средства, которые были предназначены для выплаты заработной платы, использовались руководителем на иные цели», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что на сегодняшний день вся задолженность по зарплате перед работником полностью погашена. Возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрит представленные материалы и примет соответствующее решение.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) на директора компании-подрядчика «Роснефти» — ООО «Ремстроймастер» — заведено уголовное дело за то, что он не платил зарплату сотрудникам. Дело направлено в суд.
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