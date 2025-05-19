Свердловчанин получил большой срок за теракт в Березовском

Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил к тюремному сроку 27-летнего Алексея Рожкова, который устроил поджог военкомата в Березовском весной 2022-го. Кроме того, ему вменили еще две тяжкие статьи УК РФ.
Первые пять лет Рожков проведет в тюрьме, остальной срок (еще 11 лет) будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в суде. Алексей признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.
По версии следствия, теракт произошел 11 марта 2022 года. В суде Рожков заявил, что таким образом выразил антивоенный протест. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине. Свою вину он не признал.
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