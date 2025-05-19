19 мая 2025

Свердловчанин получил большой срок за теракт в Березовском

Поджигатель военкомата в Березовском получил 16 лет тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Виктору Петриченко. Свердловская область, Каменск-Уральский , преступник, подсудимый, суд, клетка, наручники
На скамье подсудимых оказался Алексей Рожков Фото:

Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил к тюремному сроку 27-летнего Алексея Рожкова, который устроил поджог военкомата в Березовском весной 2022-го. Кроме того, ему вменили еще две тяжкие статьи УК РФ.

Первые пять лет Рожков проведет в тюрьме, остальной срок (еще 11 лет) будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в суде. Алексей признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

По версии следствия, теракт произошел 11 марта 2022 года. В суде Рожков заявил, что таким образом выразил антивоенный протест. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине. Свою вину он не признал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил к тюремному сроку 27-летнего Алексея Рожкова, который устроил поджог военкомата в Березовском весной 2022-го. Кроме того, ему вменили еще две тяжкие статьи УК РФ. Первые пять лет Рожков проведет в тюрьме, остальной срок (еще 11 лет) будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в суде. Алексей признан виновным в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. По версии следствия, теракт произошел 11 марта 2022 года. В суде Рожков заявил, что таким образом выразил антивоенный протест. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине. Свою вину он не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...