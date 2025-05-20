В системе СБИС произошел масштабный сбой

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Произошел сбой в работе Saby
Произошел сбой в работе Saby Фото:

В работе системы электронного документооборота СБИС произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«Saby — всплеск сообщений о проблемах в работе сервиса», — сообщил Downdetector. По предварительным данным, сбой затронул порядка четырех миллионов пользователей по всей стране.

Отмечается, что в течение последнего часа из различных регионов России поступают сообщения о сбоях в работе системы Saby. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Санкт-Петербурге (4%), Ярославской области (4%), Кировской области (3%), Вологодской области (3%) и Новосибирской области (2%).

Произошел сбой в работе СБИС на территории РФ
Произошел сбой в работе СБИС на территории РФ
Фото:

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В работе системы электронного документооборота СБИС произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. «Saby — всплеск сообщений о проблемах в работе сервиса», — сообщил Downdetector. По предварительным данным, сбой затронул порядка четырех миллионов пользователей по всей стране. Отмечается, что в течение последнего часа из различных регионов России поступают сообщения о сбоях в работе системы Saby. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Санкт-Петербурге (4%), Ярославской области (4%), Кировской области (3%), Вологодской области (3%) и Новосибирской области (2%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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