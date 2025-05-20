В системе СБИС произошел масштабный сбой

В работе системы электронного документооборота СБИС произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
«Saby — всплеск сообщений о проблемах в работе сервиса», — сообщил Downdetector. По предварительным данным, сбой затронул порядка четырех миллионов пользователей по всей стране.
Отмечается, что в течение последнего часа из различных регионов России поступают сообщения о сбоях в работе системы Saby. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Санкт-Петербурге (4%), Ярославской области (4%), Кировской области (3%), Вологодской области (3%) и Новосибирской области (2%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.