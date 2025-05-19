В Тюменской области расширили зону ЧС из-за паводка

В Тюменской области из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен еще на нескольких территориях в Викуловском районе. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Большая вода продолжает прибывать в Викуловском районе. В связи с этим вводим режим ЧС регионального уровня в четырех населенных пунктах муниципалитета — деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева, а также в селе Пестово. Все необходимые меры для защиты населенных пунктов от паводка приняты», — сообщил глава региона.
Кроме того, в Абатском районе режим ЧС регионального уровня дополнительно вводится точечно в двух населенных пунктах: на улице Второй Заречной села Назарово и в доме № 19 на улице Мира деревни Кареглазова. Губернатор подчеркнули, что несмотря на то, что в ряде населенных пунктов Абатского района уровень воды постепенно снижается, он все еще остается достаточно высоким и представляет угрозу для отдельных домовладений.
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