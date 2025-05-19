Штормовой ветер и грозы сохранятся в Челябинской области в ближайшие сутки

Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду и грозы сохранятся в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о продлении неблагоприятных погодных явлений. 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 метра в секунду, ночью сильные дожди», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ведомстве настоятельно рекомендуют скорректировать планы согласно погодных условий.
Ранее в Челябинской области уже было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 20 метров в секунду, сопровождавшегося грозами и ливнями. Жителей региона предупреждали о возможных разрушениях слабоукрепленных конструкций и рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, а синоптики прогнозировали прохладную и нестабильную погоду на ближайшие дни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!