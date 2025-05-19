19 мая 2025

Штормовой ветер и грозы сохранятся в Челябинской области в ближайшие сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода задержится в Челябинской области
Непогода задержится в Челябинской области Фото:

Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду и грозы сохранятся в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о продлении неблагоприятных погодных явлений. 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 метра в секунду, ночью сильные дожди», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ведомстве настоятельно рекомендуют скорректировать планы согласно погодных условий.

Ранее в Челябинской области уже было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 20 метров в секунду, сопровождавшегося грозами и ливнями. Жителей региона предупреждали о возможных разрушениях слабоукрепленных конструкций и рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, а синоптики прогнозировали прохладную и нестабильную погоду на ближайшие дни.

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Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду и грозы сохранятся в Челябинской области еще минимум на сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.  «От Челябинского ЦГМС получен прогноз о продлении неблагоприятных погодных явлений. 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 метра в секунду, ночью сильные дожди», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ведомстве настоятельно рекомендуют скорректировать планы согласно погодных условий. Ранее в Челябинской области уже было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 20 метров в секунду, сопровождавшегося грозами и ливнями. Жителей региона предупреждали о возможных разрушениях слабоукрепленных конструкций и рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, а синоптики прогнозировали прохладную и нестабильную погоду на ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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