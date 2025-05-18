18 мая 2025

Штормовой ветер обрушится на Челябинскую область через несколько часов

Экстренное предупреждение из-за штормового ветра объявлено в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди испытывают значительные трудности при передвижении во время штормового ветра
Люди испытывают значительные трудности при передвижении во время штормового ветра Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. С экстренным предупреждением вступила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Ветер с такой скоростью может разрушить слабоукрепленные конструкции, а люди будут испытывать трудности при передвижении. 

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По международной шкале Бофорта такая скорость соответствует девяти баллам и считается штормом. При скорости ветра до 20 метров в секунду легкие предметы начинают перемещаться по воздуху, а люди испытывают значительные трудности при передвижении.

В региональном ведомстве советуют не парковать автомобили рядом с плохо укрепленными конструкциями и деревьями, обходи линии электропередач. Также стоит скорректировать планы с учетом погодных условий.

В Челябинске на последние звонки ожидается прохладная погода с грозами, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео». 23 и 24 мая в Челябинске будет всего около 16 градусов тепла днем.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. С экстренным предупреждением вступила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Ветер с такой скоростью может разрушить слабоукрепленные конструкции, а люди будут испытывать трудности при передвижении.  «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По международной шкале Бофорта такая скорость соответствует девяти баллам и считается штормом. При скорости ветра до 20 метров в секунду легкие предметы начинают перемещаться по воздуху, а люди испытывают значительные трудности при передвижении. В региональном ведомстве советуют не парковать автомобили рядом с плохо укрепленными конструкциями и деревьями, обходи линии электропередач. Также стоит скорректировать планы с учетом погодных условий. В Челябинске на последние звонки ожидается прохладная погода с грозами, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео». 23 и 24 мая в Челябинске будет всего около 16 градусов тепла днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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