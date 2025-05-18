Штормовой ветер обрушится на Челябинскую область через несколько часов

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. С экстренным предупреждением вступила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Ветер с такой скоростью может разрушить слабоукрепленные конструкции, а люди будут испытывать трудности при передвижении.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По международной шкале Бофорта такая скорость соответствует девяти баллам и считается штормом. При скорости ветра до 20 метров в секунду легкие предметы начинают перемещаться по воздуху, а люди испытывают значительные трудности при передвижении.
В региональном ведомстве советуют не парковать автомобили рядом с плохо укрепленными конструкциями и деревьями, обходи линии электропередач. Также стоит скорректировать планы с учетом погодных условий.
В Челябинске на последние звонки ожидается прохладная погода с грозами, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео». 23 и 24 мая в Челябинске будет всего около 16 градусов тепла днем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!