В ФНС ответили, утекут ли данные россиян из-за сильной DDoS-атаки

ФНС: данные пользователей после сильной DDoS-атаки остаются под защитой
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ФНС подверглась DDoS-атакам
ФНС подверглась DDoS-атакам Фото:

Сервисы Федеральной налоговой службы с утра 19 мая подвергаются мощной DDoS-атаке с пиковой нагрузкой 162 Гбит/с. Данные пользователей надежно защищены, а системы продолжают работать в штатном режиме, сообщает ведомство. 

"Данные пользователей защищены, а электронные системы работают в штатном режиме", — передает РБК сообщение ФНС. В службе добавили, что возможны временные перебои в доступе к электронным сервисам из-за повышенной нагрузки на сетевую инфраструктуру.

Ранее пользователи жаловались на сбои в работе налогового портала и приложений «Госключ», но операторы систем отрицали технические проблемы. В частности, представители системы маркировки «Честный знак» заявили об отсутствии неполадок в работе их платформы.

Кибератака на сервисы ФНС началась 19 мая в 8:00 по московскому времени и продолжается в настоящее время. Источник атак расположен за рубежом, их средняя мощность составляет 40 Гбит/с с пиковыми значениями до 162 Гбит/с, сообщает "Царьград".

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Сервисы Федеральной налоговой службы с утра 19 мая подвергаются мощной DDoS-атаке с пиковой нагрузкой 162 Гбит/с. Данные пользователей надежно защищены, а системы продолжают работать в штатном режиме, сообщает ведомство.  "Данные пользователей защищены, а электронные системы работают в штатном режиме", — передает РБК сообщение ФНС. В службе добавили, что возможны временные перебои в доступе к электронным сервисам из-за повышенной нагрузки на сетевую инфраструктуру. Ранее пользователи жаловались на сбои в работе налогового портала и приложений «Госключ», но операторы систем отрицали технические проблемы. В частности, представители системы маркировки «Честный знак» заявили об отсутствии неполадок в работе их платформы. Кибератака на сервисы ФНС началась 19 мая в 8:00 по московскому времени и продолжается в настоящее время. Источник атак расположен за рубежом, их средняя мощность составляет 40 Гбит/с с пиковыми значениями до 162 Гбит/с, сообщает "Царьград".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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