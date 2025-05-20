В ФНС ответили, утекут ли данные россиян из-за сильной DDoS-атаки

Сервисы Федеральной налоговой службы с утра 19 мая подвергаются мощной DDoS-атаке с пиковой нагрузкой 162 Гбит/с. Данные пользователей надежно защищены, а системы продолжают работать в штатном режиме, сообщает ведомство.
"Данные пользователей защищены, а электронные системы работают в штатном режиме", — передает РБК сообщение ФНС. В службе добавили, что возможны временные перебои в доступе к электронным сервисам из-за повышенной нагрузки на сетевую инфраструктуру.
Ранее пользователи жаловались на сбои в работе налогового портала и приложений «Госключ», но операторы систем отрицали технические проблемы. В частности, представители системы маркировки «Честный знак» заявили об отсутствии неполадок в работе их платформы.
Кибератака на сервисы ФНС началась 19 мая в 8:00 по московскому времени и продолжается в настоящее время. Источник атак расположен за рубежом, их средняя мощность составляет 40 Гбит/с с пиковыми значениями до 162 Гбит/с, сообщает "Царьград".
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