19 мая 2025

В ХМАО бизнесмены распродают базы отдыха и сауны за десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за оттока населения бизнес в ХМАО становится нерентабельным
Из-за оттока населения бизнес в ХМАО становится нерентабельным Фото:

В Югре бизнесмены избавляются от баз отдыха, банных комплексов и саун. На сайтах бесплатных объявлений подобные предложения появляются регулярно.

«Продается прибыльный загородный комплекс в Сургуте. Стоимость 45 миллионов рублей. Бизнес работает c 2016 года», — говорится в объявлении на «Авито». На территории базы есть несколько строений, баня, бассейн и различные атрибуты для комфортного отдыха.

В Нижневартовске за 70 миллионов рублей готовы продать банный комплекс. За 29, 5 миллионов продают бaзу oтдыхa в Суpгутскoм pайoне нa бepeгу peки в живописном лесу. Чуть более шести миллионов рублей просят владельцы загородного дома отдыха. В большинстве своем продажи связаны с переездом, реже — со сменой деятельности.

По мнению президента Союза «Нижневартовской территориальной палаты предпринимателей» Сергея Землянкина, одна из главных причин продажи бизнесов в ХМАО — отток населения. «Молодежь, пенсионеры уезжают из региона, одни на учебу в большие города, откуда не возвращаются, другие на юг по состоянию здоровья. Демографическая ситуация, процессы миграции, разумеется, влияют на состояние дел предпринимателей в разных сферах. Нет спроса на услуги, как следствие, бизнес становится нерентабельным», — заключил собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели ХМАО активно распродают гостиничный бизнес. Самый дорогой объект стоит свыше 33 миллионов рублей.  

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В Югре бизнесмены избавляются от баз отдыха, банных комплексов и саун. На сайтах бесплатных объявлений подобные предложения появляются регулярно. «Продается прибыльный загородный комплекс в Сургуте. Стоимость 45 миллионов рублей. Бизнес работает c 2016 года», — говорится в объявлении на «Авито». На территории базы есть несколько строений, баня, бассейн и различные атрибуты для комфортного отдыха. В Нижневартовске за 70 миллионов рублей готовы продать банный комплекс. За 29, 5 миллионов продают бaзу oтдыхa в Суpгутскoм pайoне нa бepeгу peки в живописном лесу. Чуть более шести миллионов рублей просят владельцы загородного дома отдыха. В большинстве своем продажи связаны с переездом, реже — со сменой деятельности. По мнению президента Союза «Нижневартовской территориальной палаты предпринимателей» Сергея Землянкина, одна из главных причин продажи бизнесов в ХМАО — отток населения. «Молодежь, пенсионеры уезжают из региона, одни на учебу в большие города, откуда не возвращаются, другие на юг по состоянию здоровья. Демографическая ситуация, процессы миграции, разумеется, влияют на состояние дел предпринимателей в разных сферах. Нет спроса на услуги, как следствие, бизнес становится нерентабельным», — заключил собеседник URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели ХМАО активно распродают гостиничный бизнес. Самый дорогой объект стоит свыше 33 миллионов рублей.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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