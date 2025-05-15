15 мая 2025

В ХМАО бизнесмены распродают гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре выставлены на продажу несколько гостиниц стоимостью десятки миллионов рублей
В Югре выставлены на продажу несколько гостиниц стоимостью десятки миллионов рублей Фото:

В Югре выставлены на продажу несколько гостиниц стоимостью десятки миллионов рублей. Объявления об их реализации размещены на «Авито».

«Продам готовый бизнес в Сургуте — кафе и гостиница, цена 33 миллиона 200 тысяч рублей», — следует из сообщения на сайте. К трехэтажному зданию пристроено летнее кафе.

Как рассказал владелец бизнеса, гостиница работает порядка 20 лет, он готов обменять ее на квартиру в Санкт-Петербурге или Тюмени. «Работает лет 20 уже гостиница. Продажа связана с переездом», — пояснил агентству Александр.

По аналогичной причине продается гостиница в Мегионе. Ее цена 25 миллионов рублей. «Апарт-отель работает с 2022 года, продаю в связи со сменой места жительства», — рассказала предприниматель. По словам владелицы, здание подходит под семейную ипотеку.

За 20 миллионов рублей продана гостиница в Советском. В большинстве своем в ХМАО распродают бизнес по причине переезда, реже в связи со сменой вида деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей. А в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей.

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В Югре выставлены на продажу несколько гостиниц стоимостью десятки миллионов рублей. Объявления об их реализации размещены на «Авито». «Продам готовый бизнес в Сургуте — кафе и гостиница, цена 33 миллиона 200 тысяч рублей», — следует из сообщения на сайте. К трехэтажному зданию пристроено летнее кафе. Как рассказал владелец бизнеса, гостиница работает порядка 20 лет, он готов обменять ее на квартиру в Санкт-Петербурге или Тюмени. «Работает лет 20 уже гостиница. Продажа связана с переездом», — пояснил агентству Александр. По аналогичной причине продается гостиница в Мегионе. Ее цена 25 миллионов рублей. «Апарт-отель работает с 2022 года, продаю в связи со сменой места жительства», — рассказала предприниматель. По словам владелицы, здание подходит под семейную ипотеку. За 20 миллионов рублей продана гостиница в Советском. В большинстве своем в ХМАО распродают бизнес по причине переезда, реже в связи со сменой вида деятельности. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей. А в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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