В ХМАО бизнесмены распродают гостиницы

В Югре выставлены на продажу несколько гостиниц стоимостью десятки миллионов рублей. Объявления об их реализации размещены на «Авито».
«Продам готовый бизнес в Сургуте — кафе и гостиница, цена 33 миллиона 200 тысяч рублей», — следует из сообщения на сайте. К трехэтажному зданию пристроено летнее кафе.
Как рассказал владелец бизнеса, гостиница работает порядка 20 лет, он готов обменять ее на квартиру в Санкт-Петербурге или Тюмени. «Работает лет 20 уже гостиница. Продажа связана с переездом», — пояснил агентству Александр.
По аналогичной причине продается гостиница в Мегионе. Ее цена 25 миллионов рублей. «Апарт-отель работает с 2022 года, продаю в связи со сменой места жительства», — рассказала предприниматель. По словам владелицы, здание подходит под семейную ипотеку.
За 20 миллионов рублей продана гостиница в Советском. В большинстве своем в ХМАО распродают бизнес по причине переезда, реже в связи со сменой вида деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей. А в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей.
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