19 мая 2025

Скандал с продажей больничных в ЯНАО пополнился новым эпизодом

Следователи в ЯНАО выявили эпизод незаконной торговли больничными
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще одну покупку больничного листа выявили следователи
Еще одну покупку больничного листа выявили следователи Фото:

В Надыме (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, купившего больничный и получившего по нему выплаты. Его будут судить за мошенничество и коммерческий подкуп, сообщает пресс-служба окружного следкома.

«Незаконно полученные листки нетрудоспособности повлекли необоснованную выплату фигуранту пособий по временной нетрудоспособности из средств работодателя и средств федерального бюджета — ОСФР по ЯНАО. Это причинило вред интересам коммерческой организации — работодателя и Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый передал денежные средства двум врачам коммерческой медицинской организации за составление листков нетрудоспособности, которые освобождали его от работы якобы по причине заболевания. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.

Данный случай в Надыме не является единичным. Больничными в городе торговали две частные клиники — «Ямальская трассовая медсанчасть» и «НадымПромМед». Главврач последней уже осуждена.

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В Надыме (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, купившего больничный и получившего по нему выплаты. Его будут судить за мошенничество и коммерческий подкуп, сообщает пресс-служба окружного следкома. «Незаконно полученные листки нетрудоспособности повлекли необоснованную выплату фигуранту пособий по временной нетрудоспособности из средств работодателя и средств федерального бюджета — ОСФР по ЯНАО. Это причинило вред интересам коммерческой организации — работодателя и Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. По данным следствия, в 2023 году обвиняемый передал денежные средства двум врачам коммерческой медицинской организации за составление листков нетрудоспособности, которые освобождали его от работы якобы по причине заболевания. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу. Данный случай в Надыме не является единичным. Больничными в городе торговали две частные клиники — «Ямальская трассовая медсанчасть» и «НадымПромМед». Главврач последней уже осуждена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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