Скандал с продажей больничных в ЯНАО пополнился новым эпизодом

В Надыме (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, купившего больничный и получившего по нему выплаты. Его будут судить за мошенничество и коммерческий подкуп, сообщает пресс-служба окружного следкома.
«Незаконно полученные листки нетрудоспособности повлекли необоснованную выплату фигуранту пособий по временной нетрудоспособности из средств работодателя и средств федерального бюджета — ОСФР по ЯНАО. Это причинило вред интересам коммерческой организации — работодателя и Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
По данным следствия, в 2023 году обвиняемый передал денежные средства двум врачам коммерческой медицинской организации за составление листков нетрудоспособности, которые освобождали его от работы якобы по причине заболевания. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.
Данный случай в Надыме не является единичным. Больничными в городе торговали две частные клиники — «Ямальская трассовая медсанчасть» и «НадымПромМед». Главврач последней уже осуждена.
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