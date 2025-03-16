16 марта 2025
15 марта 2025

Хозяйка частной клиники из ЯНАО отделалась штрафом за торговлю больничными

Суд приговорил бывшего главного врача из Надыма за торговлю больничными
© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяйку надымской клиники осудили за торговлю больничными
Хозяйку надымской клиники осудили за торговлю больничными Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Суд Надыма (ЯНАО) приговорил бывшего главного врача частной клиники, продававшей больничные листы, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. По информации суда, речь идет о бывшем главвраче АНО «НадымПромМед» Татьяне Ердаковой.

«Установлено, что в период 2021-2022 годы владелица одной из медицинских клиник Надыма, одновременно замещая должности главного врача и терапевта, за деньги оформляла больничные листки, обеспечивая желающим возможность освободиться от выполнения трудовых обязанностей и получить пособие по временной нетрудоспособности», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

Женщина получала от 11 до 20 тысяч рублей за каждый выданный ей больничный лист в зависимости от длительности периода временной нетрудоспособности. В результате общая сумма взятки составила более 230 тысяч рублей. По решению суда, согласно представленным доводам государственного обвинителя, ей было назначено наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей. Учитывая факт нахождения подсудимой под стражей и домашним арестом в период проведения следствия, суд снизил размер штрафа до 350 тысяч рублей.

Кроме того, с не взыскали сумму, равную коммерческому подкупу в 239 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер, суд сохранил арест на ее имущество.

Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Получилось доказать более 10 эпизодов по получению коммерческого подкупа и торговли официальными документами. Дело передали в суд в сентябре 2024 года. В отношении ее клиентов также возбуждались уголовные дела — они понесли наказание ранее.

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Суд Надыма (ЯНАО) приговорил бывшего главного врача частной клиники, продававшей больничные листы, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. По информации суда, речь идет о бывшем главвраче АНО «НадымПромМед» Татьяне Ердаковой. «Установлено, что в период 2021-2022 годы владелица одной из медицинских клиник Надыма, одновременно замещая должности главного врача и терапевта, за деньги оформляла больничные листки, обеспечивая желающим возможность освободиться от выполнения трудовых обязанностей и получить пособие по временной нетрудоспособности», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа. Женщина получала от 11 до 20 тысяч рублей за каждый выданный ей больничный лист в зависимости от длительности периода временной нетрудоспособности. В результате общая сумма взятки составила более 230 тысяч рублей. По решению суда, согласно представленным доводам государственного обвинителя, ей было назначено наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей. Учитывая факт нахождения подсудимой под стражей и домашним арестом в период проведения следствия, суд снизил размер штрафа до 350 тысяч рублей. Кроме того, с не взыскали сумму, равную коммерческому подкупу в 239 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер, суд сохранил арест на ее имущество. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Получилось доказать более 10 эпизодов по получению коммерческого подкупа и торговли официальными документами. Дело передали в суд в сентябре 2024 года. В отношении ее клиентов также возбуждались уголовные дела — они понесли наказание ранее.
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