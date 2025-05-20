В главном парке Екатеринбурга назвали условие для проведения «Ночи музыки»

В Летнем театре в парке Маяковского можно провести «Ночь музыки», но инициатором этого должна стать команда екатеринбургского фестиваля. Об этом заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин, отвечая на вопрос URA.RU.
«Летний театр может стать площадкой для „Ночи музыки“. Но надо, чтобы команда фестиваля захотела, чтобы здесь прошел какой-то концерт», — заявил Зубакин.
Площадку открыли в августе 2023-го концертом именитых Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Свой первый полноценный сезон театр провел в 2024 году, тогда на площадке выступали Игорь Бутман, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, группа Billy»s Band и другие.
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