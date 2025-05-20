В главном парке Екатеринбурга назвали условие для проведения «Ночи музыки»

Летний театр ЦПКиО в Екатеринбурге готов стать площадкой для «Ночи музыки»
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Летний парк открылся в августе 2023 года
Летний парк открылся в августе 2023 года Фото:

В Летнем театре в парке Маяковского можно провести «Ночь музыки», но инициатором этого должна стать команда екатеринбургского фестиваля. Об этом заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин, отвечая на вопрос URA.RU.

«Летний театр может стать площадкой для „Ночи музыки“. Но надо, чтобы команда фестиваля захотела, чтобы здесь прошел какой-то концерт», — заявил Зубакин.

Площадку открыли в августе 2023-го концертом именитых Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Свой первый полноценный сезон театр провел в 2024 году, тогда на площадке выступали Игорь Бутман, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, группа Billy»s Band и другие.

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В Летнем театре в парке Маяковского можно провести «Ночь музыки», но инициатором этого должна стать команда екатеринбургского фестиваля. Об этом заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин, отвечая на вопрос URA.RU. «Летний театр может стать площадкой для „Ночи музыки“. Но надо, чтобы команда фестиваля захотела, чтобы здесь прошел какой-то концерт», — заявил Зубакин. Площадку открыли в августе 2023-го концертом именитых Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Свой первый полноценный сезон театр провел в 2024 году, тогда на площадке выступали Игорь Бутман, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, группа Billy» s Band и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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