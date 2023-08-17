Екатеринбургские VIP подпортили задумку Орлова и Козицына

Хотя ажиотаж вокруг Гергиева и Мацуева был такой, что ввели запрет на жен

18 августа 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

С концерта в ЦПКиО фактически стартовало широкое празднование 300-летия. На фото — те самые незаполненные ряды, смазавшие картину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политики и бизнесмены омрачили открытие новой культурной достопримечательности Екатеринбурга — летнего театра в парке Маяковского. Концерт мировых звезд, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева (переговоры с ним вели мэр Алексей Орлов и меценат Андрей Козицын), прошел при полупустых первых рядах. Для организаторов, все последние дни отказывавших в пригласительных даже своим друзьям и знакомым, это стало полной неожиданностью. Летний театр фактически заново отстроили специально к 300-летию — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, который приезжал на заброшенную площадку два года назад. 17 августа, поднявшись на сцену, Орлов назвал реконструкцию «восстановлением исторической справедливости»: театр в ЦПКиО работал с 1951 по 1988 годы, а потом его стали использовать как склад. Алексей Орлов лично настаивал, чтобы театр открывали звезды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы значимость момента поняли все, Орлов решил позвать действительно именитых музыкантов. Гендиректора Мариинского театра Гергиева — самого уважаемого президентом РФ Владимиром Путиным театрального менеджера — Орлов анонсировал еще в начале 2023-го. Он тогда был крайне недоволен, как его команда готовится к юбилею, старался самостоятельно компенсировать чужие недоработки — понимая к тому же, что культурная программа у соседней Перми (отмечала 300-летие в июне) получается круче. Звезд уровня Теодора Курентзиса Екатеринбург в своих планах на тот момент не имел. Но в какой-то момент все пошло не по сценарию — из-за плотного графика и некоторых личных обстоятельств концерт Гергиева оказался под угрозой срыва. И руководству парка Маяковского поручили договориться с Мацуевым, музыкантом столь же значимым. Говорят, приезд Гергиева на 300-летие Екатеринбурга — во многом заслуга Андрея Козицына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом попыток привезти в Екатеринбург Гергиева Орлов не оставил. «На каком-то этапе ему стал помогать [миллиардер, экс-гендиректор УГМК] Козицын. Он, хорошо знакомый с маэстро, взял на себя решение финансовых и некоторых других вопросов. Это один из подарков Козицына к 300-летию Екатеринбурга», — объяснил URA.RU знакомый чиновник. Учитывая все сложности, Гергиева не анонсировали до последнего. Но даже несмотря на это, билеты стоимостью до пяти тысяч рублей разлетелись за несколько недель. Получив множество запросов от представителей власти и предприятий, организаторы решили создать дополнительные посадочные места — перед трибуной установили стулья. Новость по теме Организаторы концерта Мацуева в главном парке Екатеринбурга объяснили, почему на него попадут не все «Звонков было столько, что тем, кто получал пригласительные по квоте администрации (была еще квота ЦПКиО), объявляли: со вторыми половинами нельзя. Разрешено лишь Орлову, [замещающему улетевшего в Москву Куйвашева его первому заму Алексею] Шмыкову и [вице-губернатору Олегу] Чемезову», — поделился источник. Это ограничение, впрочем, многие в итоге обошли. Очередь образовалась у входа в театр примерно за час до премьеры — ждали окончания репетиции. В одной толпе с обладателями платных билетов были замечены главы районов Екатеринбурга, несколько депутатов гордумы и заксобрания, прокурор области Борис Крылов, министры Николай Смирнов (ЖКХ) и Александр Старков (финансы). Более спокойная обстановка царила в VIP-лаундже. Очередь у главного входа была огромная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Там светские беседы вели Орлов, вице-мэры Игорь Сутягин и Марина Фадеева, замгубернатора Валерий Чайников, глава минстроя Михаил Волков, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, вице-спикер думы Виктор Тестов, префекты Николай Смирнягин и Владимир Боликов, управляющий свердловским офисом Сбера Владислав Шиленко, застройщик Геннадий Черных (Prinzip), глава Среднеуральска Алексей Стасенок, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Компании перемешивались, собеседники менялись. Подойдя к одному из столиков, Орлов похвастался недавней поездкой в Подмосковье, где по его инициативе восстановили могилу отца-основателя Екатеринбурга Василия Татищева и тропу к ней. И — то ли передавая чьи-то слова, то ли озвучивая собственную идею — сказал: «А давайте искать могилу [другого основателя, Георга Вильгельма] де Геннина! Бюст в Питере есть, а могилы-то нет». Слушатели одобрительно посмеялись. Пора было идти. Очередь никак не исчезала — хотя людей уже начали пускать. Чтобы VIP не ждали, директор парка Павел Зубакин решил провести их с другой стороны. По пути встретили митрополита Евгения и Шмыкова. Спустя 15-20 минут театр заполнился — все проданные места оказались заняты, а те самые дополнительные места, на которые истеблишмент, казалось, так хотел попасть — наоборот, пустовали. Говорят, таких мест всего было около 150. Кто не успел купить билеты и при этом не хотел смотреть организованную в другой части парка онлайн-трансляцию, наблюдали за концертом прямо у забора (это десятки человек). «Это событие является особым. Почему? Потому что в Екатеринбурге никогда не было летнего театра, он был только в Свердловске», — сказал Орлов, открывая концерт. Алексей Орлов смотрел концерт вместе с супругой Еленой и спикером заксо Людмилой Бабушкиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с Уральским филармоническим оркестром Гергиев исполнил «Праздничную увертюру» Дмитрия Шостаковича, «Вальс» к драме Лермонтова «Маскарад», марш из фильма «Цирк» Исаака Дунаевского, галоп из оперетты «Сын клоуна» (Исаак Дунаевский). Мацуев присоединился к Гергиеву и оркестру после «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик». Вместе они исполнили Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина. Свой восторг публика показала продолжительными (несколько минут) овациями. Орлов вместе со спикером заксо Людмилой Бабушкиной и замгубернатора Павлом Крековым поспешил за кулисы — поблагодарить артистов. До концерта он признался, что приготовил небольшой сюрприз, выпущенные Центробанком специально к 300-летию трехрублевые монеты. Хедлайнеров публика провожала стоя Фото: Денис Аллаяров © URA.RU А самокритичный Зубакин стоял и анализировал, каких просчетов можно было избежать. К этому Орлов расположил его накануне. «Ну что, завтра экзамен у тебя», — сказал мэр, обходя с Зубакиным парк на Уралмаше. По ощущениям, Зубакин этот экзамен сдал. Пустые ряды — едва ли ответственность именно его. Следующая проверка — уже 19 августа. В разгар 300-летия в парке состоится фестиваль с участием легенд Свердловского рок-клуба. После этого — до 10 сентября — в летнем театре пройдет еще девять шоу. Все платные места были заняты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Валерий Гергиев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы увидеть его или хотя бы услышать, горожане толпились у забора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство парка знало, что так будет, поэтому позаботилось о трансляции на огромном экране для всех желающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие, несмотря на запрет, пришли с женами — и не прогадали. Например, министр Андрей Карлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU VIP провели через другие ворота — чтобы им не пришлось ждать. Вероятно, в следующий раз эти ворота будут сразу открыты для всех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покидая площадку, Игорь Сутягин в шутку предложил разобраться, кто именно «прогулял» событие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политики и бизнесмены омрачили открытие новой культурной достопримечательности Екатеринбурга — летнего театра в парке Маяковского. Концерт мировых звезд, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева (переговоры с ним вели мэр Алексей Орлов и меценат Андрей Козицын), прошел при полупустых первых рядах. Для организаторов, все последние дни отказывавших в пригласительных даже своим друзьям и знакомым, это стало полной неожиданностью. Летний театр фактически заново отстроили специально к 300-летию — по поручению губернатора Евгения Куйвашева, который приезжал на заброшенную площадку два года назад. 17 августа, поднявшись на сцену, Орлов назвал реконструкцию «восстановлением исторической справедливости»: театр в ЦПКиО работал с 1951 по 1988 годы, а потом его стали использовать как склад. Чтобы значимость момента поняли все, Орлов решил позвать действительно именитых музыкантов. Гендиректора Мариинского театра Гергиева — самого уважаемого президентом РФ Владимиром Путиным театрального менеджера — Орлов анонсировал еще в начале 2023-го. Он тогда был крайне недоволен, как его команда готовится к юбилею, старался самостоятельно компенсировать чужие недоработки — понимая к тому же, что культурная программа у соседней Перми (отмечала 300-летие в июне) получается круче. Звезд уровня Теодора Курентзиса Екатеринбург в своих планах на тот момент не имел. Но в какой-то момент все пошло не по сценарию — из-за плотного графика и некоторых личных обстоятельств концерт Гергиева оказался под угрозой срыва. И руководству парка Маяковского поручили договориться с Мацуевым, музыкантом столь же значимым. При этом попыток привезти в Екатеринбург Гергиева Орлов не оставил. «На каком-то этапе ему стал помогать [миллиардер, экс-гендиректор УГМК] Козицын. Он, хорошо знакомый с маэстро, взял на себя решение финансовых и некоторых других вопросов. Это один из подарков Козицына к 300-летию Екатеринбурга», — объяснил URA.RU знакомый чиновник. Учитывая все сложности, Гергиева не анонсировали до последнего. Но даже несмотря на это, билеты стоимостью до пяти тысяч рублей разлетелись за несколько недель. Получив множество запросов от представителей власти и предприятий, организаторы решили создать дополнительные посадочные места — перед трибуной установили стулья. «Звонков было столько, что тем, кто получал пригласительные по квоте администрации (была еще квота ЦПКиО), объявляли: со вторыми половинами нельзя. Разрешено лишь Орлову, [замещающему улетевшего в Москву Куйвашева его первому заму Алексею] Шмыкову и [вице-губернатору Олегу] Чемезову», — поделился источник. Это ограничение, впрочем, многие в итоге обошли. Очередь образовалась у входа в театр примерно за час до премьеры — ждали окончания репетиции. В одной толпе с обладателями платных билетов были замечены главы районов Екатеринбурга, несколько депутатов гордумы и заксобрания, прокурор области Борис Крылов, министры Николай Смирнов (ЖКХ) и Александр Старков (финансы). Более спокойная обстановка царила в VIP-лаундже. Там светские беседы вели Орлов, вице-мэры Игорь Сутягин и Марина Фадеева, замгубернатора Валерий Чайников, глава минстроя Михаил Волков, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, вице-спикер думы Виктор Тестов, префекты Николай Смирнягин и Владимир Боликов, управляющий свердловским офисом Сбера Владислав Шиленко, застройщик Геннадий Черных (Prinzip), глава Среднеуральска Алексей Стасенок, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Компании перемешивались, собеседники менялись. Подойдя к одному из столиков, Орлов похвастался недавней поездкой в Подмосковье, где по его инициативе восстановили могилу отца-основателя Екатеринбурга Василия Татищева и тропу к ней. И — то ли передавая чьи-то слова, то ли озвучивая собственную идею — сказал: «А давайте искать могилу [другого основателя, Георга Вильгельма] де Геннина! Бюст в Питере есть, а могилы-то нет». Слушатели одобрительно посмеялись. Пора было идти. Очередь никак не исчезала — хотя людей уже начали пускать. Чтобы VIP не ждали, директор парка Павел Зубакин решил провести их с другой стороны. По пути встретили митрополита Евгения и Шмыкова. Спустя 15-20 минут театр заполнился — все проданные места оказались заняты, а те самые дополнительные места, на которые истеблишмент, казалось, так хотел попасть — наоборот, пустовали. Говорят, таких мест всего было около 150. Кто не успел купить билеты и при этом не хотел смотреть организованную в другой части парка онлайн-трансляцию, наблюдали за концертом прямо у забора (это десятки человек). «Это событие является особым. Почему? Потому что в Екатеринбурге никогда не было летнего театра, он был только в Свердловске», — сказал Орлов, открывая концерт. Вместе с Уральским филармоническим оркестром Гергиев исполнил «Праздничную увертюру» Дмитрия Шостаковича, «Вальс» к драме Лермонтова «Маскарад», марш из фильма «Цирк» Исаака Дунаевского, галоп из оперетты «Сын клоуна» (Исаак Дунаевский). Мацуев присоединился к Гергиеву и оркестру после «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик». Вместе они исполнили Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина. Свой восторг публика показала продолжительными (несколько минут) овациями. Орлов вместе со спикером заксо Людмилой Бабушкиной и замгубернатора Павлом Крековым поспешил за кулисы — поблагодарить артистов. До концерта он признался, что приготовил небольшой сюрприз, выпущенные Центробанком специально к 300-летию трехрублевые монеты. А самокритичный Зубакин стоял и анализировал, каких просчетов можно было избежать. К этому Орлов расположил его накануне. «Ну что, завтра экзамен у тебя», — сказал мэр, обходя с Зубакиным парк на Уралмаше. По ощущениям, Зубакин этот экзамен сдал. Пустые ряды — едва ли ответственность именно его. Следующая проверка — уже 19 августа. В разгар 300-летия в парке состоится фестиваль с участием легенд Свердловского рок-клуба. После этого — до 10 сентября — в летнем театре пройдет еще девять шоу.