В Тюмени на продажу выставлен трехэтажный таунхаус за 141 миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений. Рядом с домом расположен пруд, где обитает пара лебедей Руслан и Людмила.
«Покупaя таунxауc, вы пoлучaeте тpехэтaжный дoм, тeppасу, земельный учacтoк и паpковочнoe мeсто. Площадь жилья — 104 квадратных метра, цена — 141 700 000 рублей», — говорится в описании объекта. Недвижимость расположена в районе аэропорта Рощино.
Рядом с территорией расположен пруд, где в летнее время проживает пара лебедей Руслан и Людмила. Там же имеется теннисный корт, футбольная поле и площадка для занятий йогой.
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