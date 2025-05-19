19 мая 2025

В Тюмени за 140 миллионов рублей продают таунхаус с видом на озеро с лебедями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Таунхаус расположен недалеко от аэропорта Рощино
Таунхаус расположен недалеко от аэропорта Рощино Фото:

В Тюмени на продажу выставлен трехэтажный таунхаус за 141 миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений. Рядом с домом расположен пруд, где обитает пара лебедей Руслан и Людмила.

«Покупaя таунxауc, вы пoлучaeте тpехэтaжный дoм, тeppасу, земельный учacтoк и паpковочнoe мeсто. Площадь жилья — 104 квадратных метра, цена — 141 700 000 рублей», — говорится в описании объекта. Недвижимость расположена в районе аэропорта Рощино. 

Рядом с территорией расположен пруд, где в летнее время проживает пара лебедей Руслан и Людмила. Там же имеется теннисный корт, футбольная поле и площадка для занятий йогой. 

За такую стоимость продается трехэтажный коттедж
За такую стоимость продается трехэтажный коттедж
Фото:

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В Тюмени на продажу выставлен трехэтажный таунхаус за 141 миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений. Рядом с домом расположен пруд, где обитает пара лебедей Руслан и Людмила. «Покупaя таунxауc, вы пoлучaeте тpехэтaжный дoм, тeppасу, земельный учacтoк и паpковочнoe мeсто. Площадь жилья — 104 квадратных метра, цена — 141 700 000 рублей», — говорится в описании объекта. Недвижимость расположена в районе аэропорта Рощино.  Рядом с территорией расположен пруд, где в летнее время проживает пара лебедей Руслан и Людмила. Там же имеется теннисный корт, футбольная поле и площадка для занятий йогой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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