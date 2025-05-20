Ушел из жизни чемпион России по боксу из Копейска Александр Шкаликов. Фото

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Чемпион скончался на 55-м году жизни
Чемпион скончался на 55-м году жизни Фото:

В Копейске Челябинской области 20 мая на 55-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Шкаликов. Это был один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска. Прощание с именитым спортсменом пройдет 22 мая в его родном городе, сообщили в пресс-службе федерации бокса по региону.

«Ушел из жизни Александр Шкаликов. Он навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих. Его достижения стали частью истории не только копейского, но и всего российского бокса», — сообщили в ведомстве.

Александр Шкаликов был мастером спорта международного класса, четырехкратным чемпионом России и Вооруженных Сил России, финалистом Игр Доброй Воли. Также Шкаликов являлся победителем международных турниров, матча Россия — США, участником чемпионатов мира и Европы. Прощание с чемпионом пройдет в Копейске по улице Братьев Гожевых, 5А.

Александр Шкаликов скончался после продолжительной болезни
Александр Шкаликов скончался после продолжительной болезни
Фото:

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В Копейске Челябинской области 20 мая на 55-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Шкаликов. Это был один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска. Прощание с именитым спортсменом пройдет 22 мая в его родном городе, сообщили в пресс-службе федерации бокса по региону. «Ушел из жизни Александр Шкаликов. Он навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих. Его достижения стали частью истории не только копейского, но и всего российского бокса», — сообщили в ведомстве. Александр Шкаликов был мастером спорта международного класса, четырехкратным чемпионом России и Вооруженных Сил России, финалистом Игр Доброй Воли. Также Шкаликов являлся победителем международных турниров, матча Россия — США, участником чемпионатов мира и Европы. Прощание с чемпионом пройдет в Копейске по улице Братьев Гожевых, 5А.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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