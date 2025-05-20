В Копейске Челябинской области 20 мая на 55-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Шкаликов. Это был один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска. Прощание с именитым спортсменом пройдет 22 мая в его родном городе, сообщили в пресс-службе федерации бокса по региону.
«Ушел из жизни Александр Шкаликов. Он навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих. Его достижения стали частью истории не только копейского, но и всего российского бокса», — сообщили в ведомстве.
Александр Шкаликов был мастером спорта международного класса, четырехкратным чемпионом России и Вооруженных Сил России, финалистом Игр Доброй Воли. Также Шкаликов являлся победителем международных турниров, матча Россия — США, участником чемпионатов мира и Европы. Прощание с чемпионом пройдет в Копейске по улице Братьев Гожевых, 5А.
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