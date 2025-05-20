Девочка избивала 12-летнюю школьницу под овации друзей в Первоуральске. Видео

20 мая 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 18 мая, СК уже возбудил уголовное дело Фото: читатель URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске В Первоуральске (Свердловская область) девочка избивала 12-летнюю школьницу Екатерину (имя изменено) под аплодисменты друзей, которые наблюдали за происходящим. URA.RU показывает полное видео конфликта, случившегося 18 мая. Екатерина, судя по кадрам, стояла одна возле горки на детской площадке. К ней подошла знакомая, ударила ее по голове и повалила на землю. После этого школьница села сверху на Катю и стала избивать ее по лицу. «За маму не прощу!» — кричала агрессор. Затем она стала давить на глаза Екатерине. «Я тебе глаз выткну, ******», — заявила она, пнула жертву по лицу и отошла в сторону. В этот момент друзья окружили ее бурными овациями. Пострадавшая умоляла вызвать ей скорую помощь. Подростки отказались это сделать. «Я тебя сейчас еще раз запинаю, сука! Дура ****! Что ты там про мою маму ******? Тупая! Я свою маму, сука, любила! Ее, сука, не стало», — кричала она на Катю и избивала ее. Мама Екатерины сказала URA.RU, что ее дочь не оскорбляла умершую женщину. Обидчице эту версию якобы преподнесли друзья, подставив Катю. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, подростку грозит до семи лет лишения свободы. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) девочка избивала 12-летнюю школьницу Екатерину (имя изменено) под аплодисменты друзей, которые наблюдали за происходящим. URA.RU показывает полное видео конфликта, случившегося 18 мая. Екатерина, судя по кадрам, стояла одна возле горки на детской площадке. К ней подошла знакомая, ударила ее по голове и повалила на землю. После этого школьница села сверху на Катю и стала избивать ее по лицу. «За маму не прощу!» — кричала агрессор. Затем она стала давить на глаза Екатерине. «Я тебе глаз выткну, ******», — заявила она, пнула жертву по лицу и отошла в сторону. В этот момент друзья окружили ее бурными овациями. Пострадавшая умоляла вызвать ей скорую помощь. Подростки отказались это сделать. «Я тебя сейчас еще раз запинаю, сука! Дура ****! Что ты там про мою маму ******? Тупая! Я свою маму, сука, любила! Ее, сука, не стало», — кричала она на Катю и избивала ее. Мама Екатерины сказала URA.RU, что ее дочь не оскорбляла умершую женщину. Обидчице эту версию якобы преподнесли друзья, подставив Катю. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, подростку грозит до семи лет лишения свободы. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.