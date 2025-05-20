В Шадринске (Курганская область) подрядные организации приступили к масштабному ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города у себя в tg-канале.
«На улицах Луначарского и Герцена обустраивают тротуары, устанавливают бордюры. На Труда и Пролетарской готовят основание для нового покрытия. И это только начало. В текущем сезоне дорожный ремонт в комплексе с тротуарами запланирован также на участках по Советской, Ленина и Проектной. Проезжую часть обновят на улице Победы, Пушкина и Родниковой. Продолжатся реконструкция улицы Развина и строительство дорог по Проектной и Василия Черемисина у новой школы», — пишет ведомство.
Помимо ремонта дорог, в Шадринске стартовали работы по благоустройству дворовых территорий. В настоящее время к установке бордюров приступили у домов 6 и 8 по улице Проектной, а также у домов 11 и 15 по улице Кооперативной. Всего в этом году преобразятся придомовые территории 20-ти многоквартирных домов — в них будут построены новые проезды, тротуары и заменены поребрики.
Ранее в Шадринске уже стартовали масштабные работы по благоустройству парков «На семи ветрах» и «Созвездие», а также дворовых территорий по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Комфортная городская среда». Тогда обновляли дорожное покрытие, устанавливали современные детские и спортивные площадки, а также улучшали инфраструктуру у домов на улицах Кооперативной, Ломоносова и Проектной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!