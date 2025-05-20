Свердловская компания «Эйрбург» (Airburg), которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попала в 17-й пакет санкций Евросоюза. Всего туда включены 189 судов, которые Европа считает частью так называемого «теневого флота», 75 физических и юридических лиц. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.
«JSC Airburg поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. JSC Airburg также поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — считают в Евросоюзе. Также там отметили, что одной из ключевых разработок «Эйрбурга» является беспилотник Phaeton, который «предлагает значительные преимущества в дальности, времени полета и простоте взлета и посадки».
«Эйбург» занимается производством БПЛА. В прошлом году компания запустила в Екатеринбурге цех по производству деталей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 70 рабочих мест. Минпромторг РФ выделил на него более 380 млн рублей.
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