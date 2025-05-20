Свердловский производитель беспилотников попал под санкции ЕС. Скрин

Свердловская компания «Эйрбург», производящая БПЛА, попала под санкции ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Эйрбург» занимается производством дронов
Компания «Эйрбург» занимается производством дронов Фото:

Свердловская компания «Эйрбург» (Airburg), которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попала в 17-й пакет санкций Евросоюза. Всего туда включены 189 судов, которые Европа считает частью так называемого «теневого флота», 75 физических и юридических лиц. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

«JSC Airburg поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. JSC Airburg также поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — считают в Евросоюзе. Также там отметили, что одной из ключевых разработок «Эйрбурга» является беспилотник Phaeton, который «предлагает значительные преимущества в дальности, времени полета и простоте взлета и посадки».

«Эйбург» занимается производством БПЛА. В прошлом году компания запустила в Екатеринбурге цех по производству деталей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 70 рабочих мест. Минпромторг РФ выделил на него более 380 млн рублей.

Компания «Эйрбург» попала под санкции ЕС
Компания «Эйрбург» попала под санкции ЕС
Фото:

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Свердловская компания «Эйрбург» (Airburg), которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попала в 17-й пакет санкций Евросоюза. Всего туда включены 189 судов, которые Европа считает частью так называемого «теневого флота», 75 физических и юридических лиц. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС. «JSC Airburg поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. JSC Airburg также поддерживает и получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несет ответс твенность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — считают в Евросоюзе. Также там отметили, что одной из ключевых разработок «Эйрбурга» является беспилотник Phaeton, который «предлагает значительные преимущества в дальности, времени полета и простоте взлета и посадки». «Эйбург» занимается производством БПЛА. В прошлом году компания запустила в Екатеринбурге цех по производству деталей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 70 рабочих мест. Минпромторг РФ выделил на него более 380 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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