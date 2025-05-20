В Челябинске до 24 мая ограничено движение транспорта по улице Братьев Кашириных в районе дома № 129, напротив Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Напротив ЧелГУ ограничено движение транспорта. В связи с проведением работ на инженерных сетях до 24 мая затруднен проезд по третьей и четвертой полосе проезжей части в районе дома № 129 по улице Братьев Кашириных по направлению к центру», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Автомобилистов просят учитывать временные ограничения и сложившуюся дорожную обстановку при планировании маршрута движения. Меры приняты для обеспечения безопасности проведения работ на инженерных сетях.
Утром две правые полосы дороги по направлению к центру уже были огорожены, и на них — заметное невооруженным глазом проседание асфальта. Из-за этого рядом с местом будущих работ образовались огромные пробки.
Ранее в Челябинске уже вводились ограничения движения из-за работ на инженерных сетях: с 10 по 20 мая было полностью перекрыто движение по улице Коммуны и введены ограничения на улице Свободы из-за реконструкции теплотрассы. Водителей также просили заранее учитывать эти изменения при планировании маршрутов.
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