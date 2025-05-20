В Салехарде пройдет этнофестиваль «Душа тундры»

В Салехарде (ЯНАО) состоится этнофестиваль «Душа тундры». Горожане и гости города смогут бесплатно посетить праздник, познакомиться с традициями коренных народов и приобрести изделия мастеров, сообщает Окружной центр национальных культур (ОЦНК).
«Окружной Центр национальных культур продолжает прием заявок на участие в конкурсной программе международного этнофестиваля „Душа тундры“. С 13 по 15 июня в столице Ямала соберутся представители коренных народов Севера на многонациональном празднике творчества», — говорится в анонсе мероприятия.
Как сообщает ОЦНК, фестиваль направлен на сохранение и развитие фольклорный традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, совершенствование исполнительского мастерства фольклорных коллективов и отдельных исполнителей. Кроме того, мероприятие призвано повысить популяризацию национальных художественных ремесел
Гостей фестиваля ждут творческие выступления фольклорных коллективов и сольных исполнителей, конкурсы, ярмарка, а также мастер-классы по изготовлению традиционных изделий и предметов быта. Посетители также смогут приобрести уникальные сувениры, выполненные народными мастерами. Завершится фестиваль образовательной программой и круглым столом, посвященными вопросам сохранения и развития народного искусства.
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