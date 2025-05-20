Ледоход дошел до Салехарда и Лабытнанги. Видео

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Голова ледохода дошла до столицы Ямала
Голова ледохода дошла до столицы Ямала Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

Между Салехардом и Лабытнанги на реке Обь начался ледоход, что свидетельствует о наступлении теплого сезона в Ямало-Ненецком автономном округе. О начале ледохода сообщили местные жители. 

Как отмечают авторы сообщения, ледоход уже наблюдается на участке между двумя городами: «А тем временем между Салехардом и Лабытнанги случился ледоход! Теперь ждем настоящее лето», — говорится в публикации Telegram-канала «Пул 89». 

Ранее из-за ледохода транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги было приостановлено, и пассажиров перевозили вертолетами, поскольку суда на воздушных подушках не работали. По данным департамента транспорта, рейсы выполнялись с 7:00 до 18:00, а билеты можно было купить онлайн. Ледоход на Оби резко ускорился в конце мая, и до переправы между городами оставалось менее 35 километров.

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Между Салехардом и Лабытнанги на реке Обь начался ледоход, что свидетельствует о наступлении теплого сезона в Ямало-Ненецком автономном округе. О начале ледохода сообщили местные жители.  Как отмечают авторы сообщения, ледоход уже наблюдается на участке между двумя городами: «А тем временем между Салехардом и Лабытнанги случился ледоход! Теперь ждем настоящее лето», — говорится в публикации Telegram-канала «Пул 89».  Ранее из-за ледохода транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги было приостановлено, и пассажиров перевозили вертолетами, поскольку суда на воздушных подушках не работали. По данным департамента транспорта, рейсы выполнялись с 7:00 до 18:00, а билеты можно было купить онлайн. Ледоход на Оби резко ускорился в конце мая, и до переправы между городами оставалось менее 35 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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