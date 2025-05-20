Между Салехардом и Лабытнанги на реке Обь начался ледоход, что свидетельствует о наступлении теплого сезона в Ямало-Ненецком автономном округе. О начале ледохода сообщили местные жители.
Как отмечают авторы сообщения, ледоход уже наблюдается на участке между двумя городами: «А тем временем между Салехардом и Лабытнанги случился ледоход! Теперь ждем настоящее лето», — говорится в публикации Telegram-канала «Пул 89».
Ранее из-за ледохода транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги было приостановлено, и пассажиров перевозили вертолетами, поскольку суда на воздушных подушках не работали. По данным департамента транспорта, рейсы выполнялись с 7:00 до 18:00, а билеты можно было купить онлайн. Ледоход на Оби резко ускорился в конце мая, и до переправы между городами оставалось менее 35 километров.
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