Бывший начальник полиции Красноселькупского района ЯНАО Алексей Садонцев переехал в ХМАО. Он возглавил полицию Кондинского района, пока в статусе временно исполняющего обязанности, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД Югры.
«С 9 апреля временно исполняющим обязанности начальника ОМВД Кондинского района назначен подполковник полиции Алексей Садонцев. Ранее он проходил службу на Ямале», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Согласно открытым данным статистики, население Красноселькупского района составляет менее шести тысяч ямальцев. В Кондинском районе проживает чуть более 30 тысяч югорчан.
На сегодня в ХМАО это единственная вакансия в ОМВД, где нет утвержденного начальника. В то же время на Ямале с уходом Садонцева уже четвертый муниципалитет работает без постоянных руководителей полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вакантны посты в Шурышкарском и Красноселькупском и Приуральском районах. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Нового Уренгоя Иван Литвиненко, ранее служивший в Приуральском районе, также в должности пока не утвержден.
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