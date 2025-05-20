Начальник райотдела полиции из ЯНАО перешел в ХМАО на аналогичную должность. Фото

Выходец из ямальской полиции Садонцев возглавил полицию Кондинского района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник райотдела из ЯНАО возглавил ОМВД Кондинского района
Начальник райотдела из ЯНАО возглавил ОМВД Кондинского района Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Бывший начальник полиции Красноселькупского района ЯНАО Алексей Садонцев переехал в ХМАО. Он возглавил полицию Кондинского района, пока в статусе временно исполняющего обязанности, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД Югры.

«С 9 апреля временно исполняющим обязанности начальника ОМВД Кондинского района назначен подполковник полиции Алексей Садонцев. Ранее он проходил службу на Ямале», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Подполковник полиции Алексей Садонцев
Подполковник полиции Алексей Садонцев
Фото:

Согласно открытым данным статистики, население Красноселькупского района составляет менее шести тысяч ямальцев. В Кондинском районе проживает чуть более 30 тысяч югорчан.

На сегодня в ХМАО это единственная вакансия в ОМВД, где нет утвержденного начальника. В то же время на Ямале с уходом Садонцева уже четвертый муниципалитет работает без постоянных руководителей полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вакантны посты в Шурышкарском и Красноселькупском и Приуральском районах. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Нового Уренгоя Иван Литвиненко, ранее служивший в Приуральском районе, также в должности пока не утвержден.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник полиции Красноселькупского района ЯНАО Алексей Садонцев переехал в ХМАО. Он возглавил полицию Кондинского района, пока в статусе временно исполняющего обязанности, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД Югры. «С 9 апреля временно исполняющим обязанности начальника ОМВД Кондинского района назначен подполковник полиции Алексей Садонцев. Ранее он проходил службу на Ямале», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Согласно открытым данным статистики, население Красноселькупского района составляет менее шести тысяч ямальцев. В Кондинском районе проживает чуть более 30 тысяч югорчан. На сегодня в ХМАО это единственная вакансия в ОМВД, где нет утвержденного начальника. В то же время на Ямале с уходом Садонцева уже четвертый муниципалитет работает без постоянных руководителей полиции. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале вакантны посты в Шурышкарском и Красноселькупском и Приуральском районах. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Нового Уренгоя Иван Литвиненко, ранее служивший в Приуральском районе, также в должности пока не утвержден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...