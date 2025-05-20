Тюменским студентам придется больше платить за учебу в вузах

Тюменские вузы объявили о повышении стоимости обучения для студентов, проходящих обучение на платной основе. Соответствующие приказы были опубликованы на официальных сайтах Тюменского государственного и Тюменского медицинского университетов.
«Установить, что стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2-6 курсах в 2025-2026 учебном году по специальностям и направлениям подготовки всех форм обучения с полной оплатой индексируется. Уровень индексации равен уровню инфляции», — говорится в приказе, подписанном ректором ТюмГУ Иваном Романчуком.
Отмечается, что дополнительные соглашения к договорам платного обучения будут направлены студентам на электронную почту до 2 июня. Подписать эти документы необходимо будет до 1 июля.
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