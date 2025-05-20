Тюменским студентам придется больше платить за учебу в вузах

Тюменские вузы повысили стоимость обучения, сославшись на инфляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость обучения увеличилась на уровень инфляции
Стоимость обучения увеличилась на уровень инфляции Фото:

Тюменские вузы объявили о повышении стоимости обучения для студентов, проходящих обучение на платной основе. Соответствующие приказы были опубликованы на официальных сайтах Тюменского государственного и Тюменского медицинского университетов.

«Установить, что стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2-6 курсах в 2025-2026 учебном году по специальностям и направлениям подготовки всех форм обучения с полной оплатой индексируется. Уровень индексации равен уровню инфляции», — говорится в  приказе, подписанном ректором ТюмГУ Иваном Романчуком.

Отмечается, что дополнительные соглашения к договорам платного обучения будут направлены студентам на электронную почту до 2 июня. Подписать эти документы необходимо будет до 1 июля. 

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Тюменские вузы объявили о повышении стоимости обучения для студентов, проходящих обучение на платной основе. Соответствующие приказы были опубликованы на официальных сайтах Тюменского государственного и Тюменского медицинского университетов. «Установить, что стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2-6 курсах в 2025-2026 учебном году по специальностям и направлениям подготовки всех форм обучения с полной оплатой индексируется. Уровень индексации равен уровню инфляции», — говорится в  приказе, подписанном ректором ТюмГУ Иваном Романчуком. Отмечается, что дополнительные соглашения к договорам платного обучения будут направлены студентам на электронную почту до 2 июня. Подписать эти документы необходимо будет до 1 июля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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