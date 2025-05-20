Власти Кургана назвали предварительную дату Дня города

Дату перенесли из-за другого мероприятия
В Кургане 30 августа пройдет день города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-конференции об открытии туристического сезона.
«День города у нас будет отмечаться позже. Дата определена на 30 августа. Надеемся, что мы успеем провести все мероприятия: „День сырка“ (пройдет 23 августа) и День города», — передает слова организаторов корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что 7 июня в Кургане пройдет гастрономический фестиваль «Курганская каралька». Фестиваль станет одним из главных событий открытия туристического сезона.
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