Власти Кургана назвали предварительную дату Дня города

В Кургане 30 августа пройдет День города
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дату перенесли из-за другого мероприятия
Дату перенесли из-за другого мероприятия Фото:

В Кургане 30 августа пройдет день города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-конференции об открытии туристического сезона.

«День города у нас будет отмечаться позже. Дата определена на 30 августа. Надеемся, что мы успеем провести все мероприятия: „День сырка“ (пройдет 23 августа) и День города», — передает слова организаторов корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что 7 июня в Кургане пройдет гастрономический фестиваль «Курганская каралька». Фестиваль станет одним из главных событий открытия туристического сезона.

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В Кургане 30 августа пройдет день города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с пресс-конференции об открытии туристического сезона. «День города у нас будет отмечаться позже. Дата определена на 30 августа. Надеемся, что мы успеем провести все мероприятия: „День сырка“ (пройдет 23 августа) и День города», — передает слова организаторов корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что 7 июня в Кургане пройдет гастрономический фестиваль «Курганская каралька». Фестиваль станет одним из главных событий открытия туристического сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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