Что ждет челябинский рынок недвижимости во второй половине 2025 года: снизятся ли цены на жилье

Основатель АН Корытный: В Челябинске в 2025 году вырастут цены на ИЖС

21 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Рынок жилья находится под влиянием нескольких ключевых факторов, один из которых — высокий процент по вкладам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Основатель агентства недвижимости «ДАН недвижимость» Валентин Корытный спрогнозировал, что квартиры в городе в ближайшее время будут стагнировать в цене, при этом спрос на них вырастет. Сейчас их площадь снижается на 20-30%. При этом ожидается рост стоимости на частные дома и коттеджи на 5-10%. Также эксперт сообщил URA.RU, что рынок недвижимости Челябинской области сегодня находится под влиянием нескольких ключевых факторов, один из которых — высокий процент по вкладам. Благоприятные условия позволяют населению выгодно размещать свободные денежные средства на банковских депозитах, однако привлекательность этих условий ограничивается временем и условиями самих вкладов. Практика показывает, что подавляющее число граждан предпочитает краткосрочные вложения — от шести месяцев до трех лет. — В Челябинске после повышения ключевой ставки стало сложно продавать недвижимость в целом. В том числе квартиры в новостройках и на вторичном рынке. На ваш взгляд, увеличится ли в Челябинске спрос на недвижимость во второй половине 2025 года? По истечении срока депозита возникает выбор дальнейшей стратегии инвестирования. Уменьшение доходности банковских продуктов, а этого можно ожидать к середине лета-осени 2025 года, может стимулировать пересмотр отношения к инвестициям, и, возможно, заставит обратит внимание на другие виды активов. Одним из наиболее понятных направлений остается рынок недвижимости, который традиционно воспринимается как надежный и понятный способ сохранения капитала. «Есть наличка — покупай вторичку», — именно такой лозунг появился в последнее время среди участников рынка. Разрыв между ценами на новостройки и квартиры на вторичном рынке стал значительным, повышая привлекательность покупки готового жилья. Рост арендного спроса делает такие сделки еще более заманчивыми, ведь квартира способна приносить стабильный пассивный доход. Разрыв между ценами на новостройки и квартиры на вторичном рынке стал значительным, повышая привлекательность покупки готового жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Однако решающим фактором остается все же общий уровень доходов населения. Несмотря на оптимизм отдельных экспертов, зарплаты большинства жителей региона практически не увеличились за последний год, что существенно снижает возможность приобрести собственную жилплощадь и повышает востребованность аренды. Многие рассматривают покупку недвижимости скорее как инвестиционную стратегию, позволяющую диверсифицировать риски и получать дополнительный доход. — Сколько еще будет снижаться объем строительства в Челябинской области? Что произойдет со строительным рынком, с застройщиками в 2025 году? Наблюдается устойчивый тренд на сокращение расходов и приобретение исключительно необходимых товаров и услуг. Покупатели стали выбирать меньшие по площади квартиры, стремясь уменьшить стоимость жилья и повысить доступность недвижимости. Так, средняя площадь приобретаемого жилья снижается примерно на 20—30%, что позволяет сэкономить значительные суммы. Примером служит изменение предпочтений в сторону однокомнатных и двухкомнатных квартир взамен больших многокомнатных апартаментов. Объем нового строительства постепенно уменьшается, поскольку избыточное предложение опережает реальный спрос. Компании-застройщики вынуждены адаптироваться к новым реалиям, предлагая более компактные варианты жилья, сохраняя при этом комфорт и функциональность внутренних пространств. Это позволит сделать жилые помещения доступнее для широкой аудитории. Средняя площадь приобретаемого жилья снижается примерно на 20—30%, что позволяет сэкономить значительные суммы Фото: Илья Московец © URA.RU — Какая ситуация сейчас на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС)? Продолжают ли строиться частные дома и коттеджи? Современная динамика российского рынка индивидуального жилищного строительства демонстрирует ряд общих закономерностей, характерных для различных регионов страны. Одна из основных тенденций — возобновление интереса россиян к покупке земельных участков и строительству собственных домов. Эта тенденция связана с ростом цен на продовольствие и общим стремлением к экономической самостоятельности. Особенно ярко эта картина проявляется в области, за пределами крупных городских агломераций, где стоимость земли заметно ниже, чем в городах. Возможность приобрести участок площадью 12 соток за сумму около 480 тысяч рублей представляет собой достаточно привлекательное вложение средств, особенно с учетом будущего подключения коммуникаций. Разумеется, строительство собственного дома рядом с крупными населенными пунктами обойдется дороже, но потенциал загородной жизни привлекает многих россиян, желающих обустроить свою собственность вдали от шумных улиц мегаполисов. - Что будет с ценами на ИЖС в Челябинске и пригороде во второй половине 2025 года? Ожидаемый прирост стоимости участков варьируется в пределах 5—10%, но многое зависит от конкретных условий региона, наличия инфраструктуры и перспектив развития территорий. Наличие конкуренции на рынке — это положительный фактор, позволяющий покупателям выбирать проекты различной ценовой категории и степени комфорта. Конкурентоспособность строительных компаний способствует улучшению качества предлагаемых домов и комплексов. Общая тенденция свидетельствует о постепенном росте стоимости земельных ресурсов, вызванном повышением спроса на загородное жилье, связанным с желаниями жить в экологически чистых районах и заниматься собственным хозяйством. Одна из основных тенденций — возобновление интереса россиян к покупке земельных участков и строительству собственных домов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Выбор покупателя определяется личными предпочтениями: живописные ландшафты, близость природы, удобная транспортная доступность и возможность оформить покупку в рассрочку. Активность на рынке традиционно повышается весной, когда возникает потребность обустроить личный участок вдали от суеты мегаполиса. Несмотря на нестабильность, сектор ИЖС в Челябинской области сохраняет положительные перспективы благодаря стабильно высокому спросу на загородную жизнь и доступные цены на землю. Все перечисленные факторы будут определять динамику развития рынка недвижимости Челябинской области в ближайшие годы, формируя новую парадигму взаимодействия продавцов, покупателей и инвесторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель агентства недвижимости «ДАН недвижимость» Валентин Корытный спрогнозировал, что квартиры в городе в ближайшее время будут стагнировать в цене, при этом спрос на них вырастет. Сейчас их площадь снижается на 20-30%. При этом ожидается рост стоимости на частные дома и коттеджи на 5-10%. Также эксперт сообщил URA.RU, что рынок недвижимости Челябинской области сегодня находится под влиянием нескольких ключевых факторов, один из которых — высокий процент по вкладам. Благоприятные условия позволяют населению выгодно размещать свободные денежные средства на банковских депозитах, однако привлекательность этих условий ограничивается временем и условиями самих вкладов. Практика показывает, что подавляющее число граждан предпочитает краткосрочные вложения — от шести месяцев до трех лет. — В Челябинске после повышения ключевой ставки стало сложно продавать недвижимость в целом. В том числе квартиры в новостройках и на вторичном рынке. На ваш взгляд, увеличится ли в Челябинске спрос на недвижимость во второй половине 2025 года? По истечении срока депозита возникает выбор дальнейшей стратегии инвестирования. Уменьшение доходности банковских продуктов, а этого можно ожидать к середине лета-осени 2025 года, может стимулировать пересмотр отношения к инвестициям, и, возможно, заставит обратит внимание на другие виды активов. Одним из наиболее понятных направлений остается рынок недвижимости, который традиционно воспринимается как надежный и понятный способ сохранения капитала. «Есть наличка — покупай вторичку», — именно такой лозунг появился в последнее время среди участников рынка. Разрыв между ценами на новостройки и квартиры на вторичном рынке стал значительным, повышая привлекательность покупки готового жилья. Рост арендного спроса делает такие сделки еще более заманчивыми, ведь квартира способна приносить стабильный пассивный доход. Однако решающим фактором остается все же общий уровень доходов населения. Несмотря на оптимизм отдельных экспертов, зарплаты большинства жителей региона практически не увеличились за последний год, что существенно снижает возможность приобрести собственную жилплощадь и повышает востребованность аренды. Многие рассматривают покупку недвижимости скорее как инвестиционную стратегию, позволяющую диверсифицировать риски и получать дополнительный доход. — Сколько еще будет снижаться объем строительства в Челябинской области? Что произойдет со строительным рынком, с застройщиками в 2025 году? Наблюдается устойчивый тренд на сокращение расходов и приобретение исключительно необходимых товаров и услуг. Покупатели стали выбирать меньшие по площади квартиры, стремясь уменьшить стоимость жилья и повысить доступность недвижимости. Так, средняя площадь приобретаемого жилья снижается примерно на 20—30%, что позволяет сэкономить значительные суммы. Примером служит изменение предпочтений в сторону однокомнатных и двухкомнатных квартир взамен больших многокомнатных апартаментов. Объем нового строительства постепенно уменьшается, поскольку избыточное предложение опережает реальный спрос. Компании-застройщики вынуждены адаптироваться к новым реалиям, предлагая более компактные варианты жилья, сохраняя при этом комфорт и функциональность внутренних пространств. Это позволит сделать жилые помещения доступнее для широкой аудитории. — Какая ситуация сейчас на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС)? Продолжают ли строиться частные дома и коттеджи? Современная динамика российского рынка индивидуального жилищного строительства демонстрирует ряд общих закономерностей, характерных для различных регионов страны. Одна из основных тенденций — возобновление интереса россиян к покупке земельных участков и строительству собственных домов. Эта тенденция связана с ростом цен на продовольствие и общим стремлением к экономической самостоятельности. Особенно ярко эта картина проявляется в области, за пределами крупных городских агломераций, где стоимость земли заметно ниже, чем в городах. Возможность приобрести участок площадью 12 соток за сумму около 480 тысяч рублей представляет собой достаточно привлекательное вложение средств, особенно с учетом будущего подключения коммуникаций. Разумеется, строительство собственного дома рядом с крупными населенными пунктами обойдется дороже, но потенциал загородной жизни привлекает многих россиян, желающих обустроить свою собственность вдали от шумных улиц мегаполисов. - Что будет с ценами на ИЖС в Челябинске и пригороде во второй половине 2025 года? Ожидаемый прирост стоимости участков варьируется в пределах 5—10%, но многое зависит от конкретных условий региона, наличия инфраструктуры и перспектив развития территорий. Наличие конкуренции на рынке — это положительный фактор, позволяющий покупателям выбирать проекты различной ценовой категории и степени комфорта. Конкурентоспособность строительных компаний способствует улучшению качества предлагаемых домов и комплексов. Общая тенденция свидетельствует о постепенном росте стоимости земельных ресурсов, вызванном повышением спроса на загородное жилье, связанным с желаниями жить в экологически чистых районах и заниматься собственным хозяйством. Выбор покупателя определяется личными предпочтениями: живописные ландшафты, близость природы, удобная транспортная доступность и возможность оформить покупку в рассрочку. Активность на рынке традиционно повышается весной, когда возникает потребность обустроить личный участок вдали от суеты мегаполиса. Несмотря на нестабильность, сектор ИЖС в Челябинской области сохраняет положительные перспективы благодаря стабильно высокому спросу на загородную жизнь и доступные цены на землю. Все перечисленные факторы будут определять динамику развития рынка недвижимости Челябинской области в ближайшие годы, формируя новую парадигму взаимодействия продавцов, покупателей и инвесторов.