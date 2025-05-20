Курганские автоинспекторы поймали 92 ребенка-нарушителя ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, направленного на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних школьных каникул. Инспекторы выявили 92 случая нарушений правил дорожного движения детьми до 18 лет. Об этом сообщает региональная ГАИ у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».
Акция проходила с 12 по 16 мая и была организована для сокращения числа происшествий с участием детей и сохранения их жизни и здоровья. «В ходе мероприятия выявлено 92 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, допустивших нарушения правил дорожного движения, из них: 21 — пешеход, 27 — велосипедистов, шесть — водителей на самокатах, 10 — осуществляли движение на СИМ, 25 — управляли мототранспортом, три управляли автотранспортом», — пишут в ГАИ. Также за весь период проведения мероприятия на территории региона не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием несовершеннолетних.
Ранее URA.RU сообщало, что начальник курганской ГАИ Филипчук провел беседу с родителями гонщиков. В ходе беседы Филипчук подчеркнул, что недопустимо позволять детям и подросткам самостоятельно управлять транспортными средствами, даже если кажется, что окружающая обстановка безопасна.
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