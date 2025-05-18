18 мая 2025

Депутат думы ХМАО избран мэром Пыть-Яха

На пост главы Пыть-Яха избран депутат думы ХМАО Сергей Елишев
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы ХМАО Сергей Елишев избран мэром Пыть-Яха
Депутат думы ХМАО Сергей Елишев избран мэром Пыть-Яха Фото:

Мэром Пыть-Яха избран депутат думы ХМАО Сергей Елишев. Об этом URA.RU cообщил источник в политическом истеблишменте.

«Елишев избран главой Пыть-Яха. Он получил поддержку городской думы. В его программе насущные проблемы. Из 20 депутатов городской думы за него отдали голоса 19 депутатов (2 по доверенности). Против проголосовала коммунистка Ирина Кубряк. Церемония вступления в должность состоится в пятницу, 23 мая», — отметил инсайдер.

С депутатом за кресло градоначальника соревновался консультант окружной думы Антон Тимошенко. За него не проголосовал никто. Пост главы Пыть-Яха освободился в апреле, когда выходца из Лангепаса Дмитрия Горбунова уволил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Ранее URA.RU писало о том, что по итогам первого этапа отбора конкурсная комиссия отобрала двух финалистов — Елишева и Тимошенко. Последний в своих соцсетях опубликовал футуристические изображения Пыть-Яха, каким он должен выглядеть уже к 2030 году по версии искусственного интеллекта, в случае избрания Тимошенко.

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Мэром Пыть-Яха избран депутат думы ХМАО Сергей Елишев. Об этом URA.RU cообщил источник в политическом истеблишменте. «Елишев избран главой Пыть-Яха. Он получил поддержку городской думы. В его программе насущные проблемы. Из 20 депутатов городской думы за него отдали голоса 19 депутатов (2 по доверенности). Против проголосовала коммунистка Ирина Кубряк. Церемония вступления в должность состоится в пятницу, 23 мая», — отметил инсайдер. С депутатом за кресло градоначальника соревновался консультант окружной думы Антон Тимошенко. За него не проголосовал никто. Пост главы Пыть-Яха освободился в апреле, когда выходца из Лангепаса Дмитрия Горбунова уволил губернатор Югры Руслан Кухарук. Ранее URA.RU писало о том, что по итогам первого этапа отбора конкурсная комиссия отобрала двух финалистов — Елишева и Тимошенко. Последний в своих соцсетях опубликовал футуристические изображения Пыть-Яха, каким он должен выглядеть уже к 2030 году по версии искусственного интеллекта, в случае избрания Тимошенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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