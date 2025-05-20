Суд изменил меру пресечения «лидеру» инцелов и блогеру Поднебесному

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения в отношении блогера Алексея Поднебесного, известного как лидер сообщества инцелов. Об этом сообщили в самом суде.
«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Поднебесного <...> изменил фигуранту меру пресечения со стражи на запрет определенных действий», — говорится в сообщении суда в telegram-канале. Суд постановил освободить Поднебесного из-под стражи в зале суда и назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться со СМИ и участниками по делу, а также посещать массовые мероприятия.
В августе 2024 года Алексей Поднебесный был арестован по обвинениям в педофилии. Такое решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, о чем проинформировали в пресс-службе городских судов. В отношении Поднебесного возбуждены уголовные дела по статьям о половом сношении с несовершеннолетним, не достигшим шестнадцати лет, а также о совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего указанного возраста.
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