Жителей Нижневартовска ввела в заблуждение реклама коммунальщиков

Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело против частной компании «ЖилСервис Нижневартовск», которая распространяла по Нижневартовску рекламные буклеты об услугах поверки счетчиков. Реклама была оформлена в виде официальных извещений и вводила жителей в заблуждение, сообщает официальный сайт антимонопольного ведомства.
«В буклете указано, что у собственников заканчивается срок поверки приборов учета, и необходимо срочно согласовать дату проверки, что может ввести потребителей в заблуждение. Такая форма подачи информации похожа на извещения от госорганов», — пояснили в УФАС.
Буклеты распространялись по почтовым ящикам жителей и содержали фразу «Извещение за март 2025 г.», а также реквизиты исполнителя услуг. Это создавало впечатление, что информация исходит от государственных или муниципальных структур, хотя по факту речь шла о коммерческой рекламе.
УФАС возбудило дело из-за нарушения закона о рекламе. Его рассмотрит в суд в начале июня.
Ранее URA.RU писало, что антимонопольщики ХМАО оштрафовали банк ВТБ за рекламную рассылку. Югорчанин получил СМС-сообщение с рекламой о продуктах и услугах банка, хотя официально отказался от получения информации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!