Жителей Нижневартовска ввела в заблуждение реклама коммунальщиков

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Фирма по замене счетчиков из ХМАО оформила рекламу в виде извещения госорганов
Фирма по замене счетчиков из ХМАО оформила рекламу в виде извещения госорганов Фото:

Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело против частной компании «ЖилСервис Нижневартовск», которая распространяла по Нижневартовску рекламные буклеты об услугах поверки счетчиков. Реклама была оформлена в виде официальных извещений и вводила жителей в заблуждение, сообщает официальный сайт антимонопольного ведомства.

«В буклете указано, что у собственников заканчивается срок поверки приборов учета, и необходимо срочно согласовать дату проверки, что может ввести потребителей в заблуждение. Такая форма подачи информации похожа на извещения от госорганов», — пояснили в УФАС.

Буклеты распространялись по почтовым ящикам жителей и содержали фразу «Извещение за март 2025 г.», а также реквизиты исполнителя услуг. Это создавало впечатление, что информация исходит от государственных или муниципальных структур, хотя по факту речь шла о коммерческой рекламе.

УФАС возбудило дело из-за нарушения закона о рекламе. Его рассмотрит в суд в начале июня.

Ранее URA.RU писало, что антимонопольщики ХМАО оштрафовали банк ВТБ за рекламную рассылку. Югорчанин получил  СМС-сообщение с рекламой о продуктах и услугах банка, хотя официально отказался от получения информации.

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Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело против частной компании «ЖилСервис Нижневартовск», которая распространяла по Нижневартовску рекламные буклеты об услугах поверки счетчиков. Реклама была оформлена в виде официальных извещений и вводила жителей в заблуждение, сообщает официальный сайт антимонопольного ведомства. «В буклете указано, что у собственников заканчивается срок поверки приборов учета, и необходимо срочно согласовать дату проверки, что может ввести потребителей в заблуждение. Такая форма подачи информации похожа на извещения от госорганов», — пояснили в УФАС. Буклеты распространялись по почтовым ящикам жителей и содержали фразу «Извещение за март 2025 г.», а также реквизиты исполнителя услуг. Это создавало впечатление, что информация исходит от государственных или муниципальных структур, хотя по факту речь шла о коммерческой рекламе. УФАС возбудило дело из-за нарушения закона о рекламе. Его рассмотрит в суд в начале июня. Ранее URA.RU писало, что антимонопольщики ХМАО оштрафовали банк ВТБ за рекламную рассылку. Югорчанин получил  СМС-сообщение с рекламой о продуктах и услугах банка, хотя официально отказался от получения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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