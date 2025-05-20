Тюменский таксист придумал, как обойти господство агрегаторов

Таксист из Тюмени изобрел альтернативу агрегаторам частного извоза
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Выйти из-под ига агрегаторов поможет бот в telegram
Выйти из-под ига агрегаторов поможет бот в telegram Фото:

Тюменский таксист с опытом в сфере IT Сергей Черепанов придумал альтернативу агрегаторам частного извоза. В нем водители самостоятельно регулируют свою работу, тарифы, проверяют документы и транспорт друг друга, рассказал автор изобретения.

«Это бот в telegram. Он устроен таким образом, чтобы заказы не распределялись из диспетчерского центра. Все водители получают запрос, откликнуться и совершить поездку могут все. есть внутренняя этика, есть контроль соблюдения законодательства — мы сами проверяем друг друга», — сообщил Черепанов изданию «Федерал Пресс».

По его словам, к сервису уже присоединились более 40 водителей. Оплата происходлит без каких-либо комиссий. Кроме того, нет штрафов и блокировок за отказ от заказов, а водитель может выбирать, сколько и когда ему работать.

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Тюменский таксист с опытом в сфере IT Сергей Черепанов придумал альтернативу агрегаторам частного извоза. В нем водители самостоятельно регулируют свою работу, тарифы, проверяют документы и транспорт друг друга, рассказал автор изобретения. «Это бот в telegram. Он устроен таким образом, чтобы заказы не распределялись из диспетчерского центра. Все водители получают запрос, откликнуться и совершить поездку могут все. есть внутренняя этика, есть контроль соблюдения законодательства — мы сами проверяем друг друга», — сообщил Черепанов изданию «Федерал Пресс». По его словам, к сервису уже присоединились более 40 водителей. Оплата происходлит без каких-либо комиссий. Кроме того, нет штрафов и блокировок за отказ от заказов, а водитель может выбирать, сколько и когда ему работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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