Тюменский таксист придумал, как обойти господство агрегаторов

Тюменский таксист с опытом в сфере IT Сергей Черепанов придумал альтернативу агрегаторам частного извоза. В нем водители самостоятельно регулируют свою работу, тарифы, проверяют документы и транспорт друг друга, рассказал автор изобретения.
«Это бот в telegram. Он устроен таким образом, чтобы заказы не распределялись из диспетчерского центра. Все водители получают запрос, откликнуться и совершить поездку могут все. есть внутренняя этика, есть контроль соблюдения законодательства — мы сами проверяем друг друга», — сообщил Черепанов изданию «Федерал Пресс».
По его словам, к сервису уже присоединились более 40 водителей. Оплата происходлит без каких-либо комиссий. Кроме того, нет штрафов и блокировок за отказ от заказов, а водитель может выбирать, сколько и когда ему работать.
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