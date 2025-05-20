«Избивают ради одной цели»: Мизулина высказалась о нападении на школьницу в Первоуральске

Мизулина отреагировала на нападение на 12-летнюю девочку в Первоуральске

20 мая 2025 в 21:14 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина считает, что нередко дети избивают сверстников ради видео в соцсетях Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Инцидент с избиением 12-летней школьницы в Первоуральске (Свердловская область) требует правовой оценки правоохранительных органов. Об этом URA.RU заявила глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Конечно, такие насильственные действия требуют правовой оценки со стороны правоохранительных органов. Насколько мне известно, СК уже возбудил уголовное дело. К сожалению, подобных ситуаций в последнее время мы видим все больше. Некоторые подростки не понимают ответственность за такие действия. И даже нередко избивают сверстников только ради одной цели — съемки контента для соцсетей. На наш взгляд, уже назрел вопрос о системных мерах со стороны государства в плане профилактики подростковых преступлений. Действующая система, судя по всем ситуациям, не дает нужного результата», — прокомментировала Мизулина. Как писало URA.RU, 13-летняя школьница напала на 12-летнюю знакомую на детской площадке на глазах у друзей. Она, судя по видео, била ее по лицу, пинала и пыталась выколоть глаза. Все из-за того, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. Семья пострадавшей уверяет, что это неправда. Следователи завели дело по статье о хулиганстве. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент с избиением 12-летней школьницы в Первоуральске (Свердловская область) требует правовой оценки правоохранительных органов. Об этом URA.RU заявила глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Конечно, такие насильственные действия требуют правовой оценки со стороны правоохранительных органов. Насколько мне известно, СК уже возбудил уголовное дело. К сожалению, подобных ситуаций в последнее время мы видим все больше. Некоторые подростки не понимают ответственность за такие действия. И даже нередко избивают сверстников только ради одной цели — съемки контента для соцсетей. На наш взгляд, уже назрел вопрос о системных мерах со стороны государства в плане профилактики подростковых преступлений. Действующая система, судя по всем ситуациям, не дает нужного результата», — прокомментировала Мизулина. Как писало URA.RU, 13-летняя школьница напала на 12-летнюю знакомую на детской площадке на глазах у друзей. Она, судя по видео, била ее по лицу, пинала и пыталась выколоть глаза. Все из-за того, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. Семья пострадавшей уверяет, что это неправда. Следователи завели дело по статье о хулиганстве. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.