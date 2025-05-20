Проведя три часа с депутатами, Паслер пропустил самое интересное — атаку на зама. Фото, видео

Денис Паслер ответил на вопросы депутатов на годовом отчете в заксобрании

20 мая 2025 в 22:48 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и сам когда-то был депутатом, поэтому с работой законодателей знаком хорошо Фото: Размик Закарян © URA.RU Первая большая встреча врио свердловского губернатора Дениса Паслера с депутатами прошла в щадящем режиме. Доклад о работе главы региона за 2024 год представил его заместитель Алексей Шмыков, а самого Паслера парламентарии не стали грузить сложными и провокационными вопросами. Но как только он ушел, вице-спикер Армен Карапетян атаковал другого его зама — Сергея Швиндта, указав на неприятную тенденцию с арестом чиновников в его министерствах. За всем этим наблюдал корреспондент URA.RU. Доклад губернатора перед заксобранием о работе за год — традиционная процедура, больше напоминающая презентацию достижений региона. Паслер, занявший пост 26 марта, решил не отчитываться за то, к чему отношения не имеет, и отправил своего первого зама Алексея Шмыкова. Он, безусловно, сегодня был в центре внимания. Скучковавшиеся вокруг коллеги подкалывали, сам он охотно позировал фотографу, что для практика-хозяйственника Шмыкова большая редкость. Алексей Шмыков выглядел радостным и уверенным Фото: Размик Закарян © URA.RU «Показатели и по 2023 году, и по 2024 году хорошие, но надо уже смотреть в 2025, 2026, 2027 годы… Ввод жилья выше, валовый региональный продукт выше, заработная плата выше, показатели по инвестициям в основной капитал тоже в хорошей динамике», — анонсировал он по просьбе корреспондента основные тезисы доклада. На вопрос, волнуется ли, отвечать не стал. Вместе с руководителем аппарата губернатора и правительства Иваном Детченей лишь многозначительно посмеялись. Эффектно появился управляющий Восточным округом. «Произведите регистрацию немедленно — Клевец!» — направился он к сотрудникам аппарата заксо. «В списках не значился», — подшутил кто-то. Гостеприимный Вячеслав Погудин повел его в зал. «Выбирай место. Хочешь, в президиум садись», — распоряжался он. Подтягивались и другие — министры, руководители департаментов и управлений, управляющие округов, омбудсмены, представители силовых ведомств, депутаты. «Год был хороший. Непривычно, конечно, что не Евгений Владимирович [Куйвашев] будет перед нами отчитываться. Но все равно, мы входим в новый этап развития с Денисом Владимировичем, и я уверен, что результат будет хороший, переживать не за что», — поделился и депутат Сергей Карякин, известный гонщик. Его коллега Дмитрий Жуков, руководитель регионального исполкома «Единой России» посчитал логичным, что отчитываться будет Шмыков. «Первым замом он отработал весь календарный год, поэтому, наверно, это правильно. Хотя на моей памяти такого не было», — высказался он, старожил заксо. А потом еще подробно пересказал, о чем будет доклад. «Денис Владимирович только начал работу, зачем ему задавать вопросы за прошлого губернатора?! Вникнет, будет еще время задавать вопросы», — мудрствовал и Карапетян. Попытка Екатерины Есиной проявить автономность может иметь для нее последствия Фото: Размик Закарян © URA.RU С минуты на минуту должно было начаться заседание. Депутат Евгений Старков заигрывал с замгубернатора-министром здравоохранения Татьяной Савиновой, самой яркой чиновницей свердловского правительства и близкой соратницей Паслера. «Он всегда такой [любезный]», — с улыбкой пояснил ей «цифровой» зам Дмитрий Ионин. Вскоре в компании министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и главного прокурора области Бориса Крылова появились спикер заксобрания Людмила Бабушкина и сам Паслер. Открывал отчет именно он. Обозначил, что год был непростым, но все социальные обязательства выполнены, стабильность в регионе обеспечена, и передал слово Шмыкову. Тот уложился с докладом в 25 минут. В частности, рассказал, что в регионе растут зарплаты, становится больше многодетных семей, увеличился объем инвестиций. Подробнее о том, как развивалась Свердловская область в 2024 году, можно почитать в онлайн-трансляции URA.RU. Затем последовал блок вопросов. Отвечать Паслер решил сам. Еще в начале Бабушкина предупредила, что лимит на каждую фракцию — по одному вопросу, для самой многочисленной «Единой России» сделали исключение — четыре. Паслера спрашивали о развитии загородных лагерей, о расселении свердловчан из ветхих домов, помощи бойцам СВО, лидер коммунистов Александр Ивачев скромно (по сравнению с прошлогодним выступлением КПРФ на таком же отчете) поинтересовался мнением губернатора по ситуации с мусорными полигонами, лидер ЛДПР Александр Каптюг уточнил, какие наработки из Оренбурга Паслер планирует использовать в Свердловской области. Денис Паслер в компании Бабушкиной, Кудрявцева, Крылова и главы аппарата заксо Сергея Демакова Фото: Размик Закарян © URA.RU Очень хотел выступить и лидер «эсеров» в парламенте Карапетян, но по регламенту, за который его коллеги проголосовали в самом начале заседания, оказалось не положено. Вместо него слово дали его коллеге по партии Екатерине Есиной, мечтающей перейти в «Единую Россию». Как позднее узнал корреспондент URA.RU, действовала она автономно, а свое выступление на фракции не согласовывала. «Вероятно, последуют санкции», — поделился собеседник. Карапетян же не сдавался, и даже когда кончились вопросы, снова попросил выступить. «Лучше я скажу это здесь, чем на „России 24“», — угрожал он. По словам осведомленного источника, Карапетян, якобы испытывающий определенные трудности с новыми контрактами, хотел привлечь внимание к некоторым членам правительства. Выступить ему при Паслере так и не дали. До перерыва губернатор также успел заслушать доклад Мерзляковой. Третий год подряд профильный комитет отправляет его на доработку, с первого раза сдать отчет о работе за год омбудсмену не удается. А причину такой несговорчивости видят в ее непростых отношениях с Бабушкиной, с которой они некогда были подругами. Затем что-то случилось, помирить двух статусных дам в 2024-м пытался даже экс-губернатор Евгений Куйвашев, о ситуации проинформировали и Паслера. Послушать годовой отчет пришли многие члены правительства, но не все Фото: Размик Закарян © URA.RU Свой отчет Мерзлякова сегодня представляла недолго, куда больше времени ушло на ответы на вопросы депутатов. Их было 14, в некоторых звучала откровенная критика омбудсмена. Паслер же, заслушав всех, в конце поблагодарил Мерзлякову. «У нас задача — не отчет ради отчета, а чтобы орган работал», — отметил он. Омбудсмен — не единственная, кто должен заниматься вопросами, которые депутаты сегодня поднимали. При этом спрос такой, будто она одна. «Это несправедливо», — указал Паслер. Затем был пресс-подход. На третий час своего пребывания в заксо губернатор ушел. А Карапетян после перерыва все-таки добился своего и обрушился с критикой на замгубернатора Сергея Швиндта, курирующего, в частности министерства строительства, ЖКХ и транспорта. Сергей Швиндт еще не знает, что его ждет Фото: Размик Закарян © URA.RU «Что мы видим? Министр ЖКХ [Николай Смирнов] в тюрьме, два замминистра ЖКХ [Андрей Кислицын и Игорь Чикризов] в тюрьме, бывший замминистра ЖКХ в розыске. Эпизодов [которые им вменяют] по сумме свыше 43 миллиардов рублей на сегодняшний день. Это еще следственные органы не дошли до работы Фонда капремонта, где подрядчики выполняют работу и сами их принимают уже под видом управляющих компанией… Министр транспорта [Василий Старков] в тюрьме, начальник управления дорог [Вячеслав Данилов] в тюрьме, замначальника УКС в тюрьме. Человек, который курирует данные направления, создал вокруг себя фактически преступный синдикат. В прямом смысле этого слова. И с такими лицами мы собираемся шагать дальше. Я думаю, это будет большая ошибка…», — высказался наконец Карапетян. Правда, слушателей после перерыва было уже в разы меньше, а самое главное — не было Паслера. По мнению парламентария, от Швиндта надо избавляться, а то он «всех пересадит». Тем более, впереди выборы губернатора. «Думаю, Денис Владимирович умный управленец, опытный руководитель… С такими кадрами не по пути, надо о них прямо в глаза говорить [губернатору], а не задавать вопросы тому, кто буквально месяц вступил, как вступил в должность. Место Швиндта не в зале, а рядом со своими товарищами», — закончил пламенную речь Карапетян. И пообещал вскоре выдать новую порцию откровений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая большая встреча врио свердловского губернатора Дениса Паслера с депутатами прошла в щадящем режиме. Доклад о работе главы региона за 2024 год представил его заместитель Алексей Шмыков, а самого Паслера парламентарии не стали грузить сложными и провокационными вопросами. Но как только он ушел, вице-спикер Армен Карапетян атаковал другого его зама — Сергея Швиндта, указав на неприятную тенденцию с арестом чиновников в его министерствах. За всем этим наблюдал корреспондент URA.RU. Доклад губернатора перед заксобранием о работе за год — традиционная процедура, больше напоминающая презентацию достижений региона. Паслер, занявший пост 26 марта, решил не отчитываться за то, к чему отношения не имеет, и отправил своего первого зама Алексея Шмыкова. Он, безусловно, сегодня был в центре внимания. Скучковавшиеся вокруг коллеги подкалывали, сам он охотно позировал фотографу, что для практика-хозяйственника Шмыкова большая редкость. «Показатели и по 2023 году, и по 2024 году хорошие, но надо уже смотреть в 2025, 2026, 2027 годы… Ввод жилья выше, валовый региональный продукт выше, заработная плата выше, показатели по инвестициям в основной капитал тоже в хорошей динамике», — анонсировал он по просьбе корреспондента основные тезисы доклада. На вопрос, волнуется ли, отвечать не стал. Вместе с руководителем аппарата губернатора и правительства Иваном Детченей лишь многозначительно посмеялись. Эффектно появился управляющий Восточным округом. «Произведите регистрацию немедленно — Клевец!» — направился он к сотрудникам аппарата заксо. «В списках не значился», — подшутил кто-то. Гостеприимный Вячеслав Погудин повел его в зал. «Выбирай место. Хочешь, в президиум садись», — распоряжался он. Подтягивались и другие — министры, руководители департаментов и управлений, управляющие округов, омбудсмены, представители силовых ведомств, депутаты. «Год был хороший. Непривычно, конечно, что не Евгений Владимирович [Куйвашев] будет перед нами отчитываться. Но все равно, мы входим в новый этап развития с Денисом Владимировичем, и я уверен, что результат будет хороший, переживать не за что», — поделился и депутат Сергей Карякин, известный гонщик. Его коллега Дмитрий Жуков, руководитель регионального исполкома «Единой России» посчитал логичным, что отчитываться будет Шмыков. «Первым замом он отработал весь календарный год, поэтому, наверно, это правильно. Хотя на моей памяти такого не было», — высказался он, старожил заксо. А потом еще подробно пересказал, о чем будет доклад. «Денис Владимирович только начал работу, зачем ему задавать вопросы за прошлого губернатора?! Вникнет, будет еще время задавать вопросы», — мудрствовал и Карапетян. С минуты на минуту должно было начаться заседание. Депутат Евгений Старков заигрывал с замгубернатора-министром здравоохранения Татьяной Савиновой, самой яркой чиновницей свердловского правительства и близкой соратницей Паслера. «Он всегда такой [любезный]», — с улыбкой пояснил ей «цифровой» зам Дмитрий Ионин. Вскоре в компании министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и главного прокурора области Бориса Крылова появились спикер заксобрания Людмила Бабушкина и сам Паслер. Открывал отчет именно он. Обозначил, что год был непростым, но все социальные обязательства выполнены, стабильность в регионе обеспечена, и передал слово Шмыкову. Тот уложился с докладом в 25 минут. В частности, рассказал, что в регионе растут зарплаты, становится больше многодетных семей, увеличился объем инвестиций. Подробнее о том, как развивалась Свердловская область в 2024 году, можно почитать в онлайн-трансляции URA.RU. Затем последовал блок вопросов. Отвечать Паслер решил сам. Еще в начале Бабушкина предупредила, что лимит на каждую фракцию — по одному вопросу, для самой многочисленной «Единой России» сделали исключение — четыре. Паслера спрашивали о развитии загородных лагерей, о расселении свердловчан из ветхих домов, помощи бойцам СВО, лидер коммунистов Александр Ивачев скромно (по сравнению с прошлогодним выступлением КПРФ на таком же отчете) поинтересовался мнением губернатора по ситуации с мусорными полигонами, лидер ЛДПР Александр Каптюг уточнил, какие наработки из Оренбурга Паслер планирует использовать в Свердловской области. Очень хотел выступить и лидер «эсеров» в парламенте Карапетян, но по регламенту, за который его коллеги проголосовали в самом начале заседания, оказалось не положено. Вместо него слово дали его коллеге по партии Екатерине Есиной, мечтающей перейти в «Единую Россию». Как позднее узнал корреспондент URA.RU, действовала она автономно, а свое выступление на фракции не согласовывала. «Вероятно, последуют санкции», — поделился собеседник. Карапетян же не сдавался, и даже когда кончились вопросы, снова попросил выступить. «Лучше я скажу это здесь, чем на „России 24“», — угрожал он. По словам осведомленного источника, Карапетян, якобы испытывающий определенные трудности с новыми контрактами, хотел привлечь внимание к некоторым членам правительства. Выступить ему при Паслере так и не дали. До перерыва губернатор также успел заслушать доклад Мерзляковой. Третий год подряд профильный комитет отправляет его на доработку, с первого раза сдать отчет о работе за год омбудсмену не удается. А причину такой несговорчивости видят в ее непростых отношениях с Бабушкиной, с которой они некогда были подругами. Затем что-то случилось, помирить двух статусных дам в 2024-м пытался даже экс-губернатор Евгений Куйвашев, о ситуации проинформировали и Паслера. Свой отчет Мерзлякова сегодня представляла недолго, куда больше времени ушло на ответы на вопросы депутатов. Их было 14, в некоторых звучала откровенная критика омбудсмена. Паслер же, заслушав всех, в конце поблагодарил Мерзлякову. «У нас задача — не отчет ради отчета, а чтобы орган работал», — отметил он. Омбудсмен — не единственная, кто должен заниматься вопросами, которые депутаты сегодня поднимали. При этом спрос такой, будто она одна. «Это несправедливо», — указал Паслер. Затем был пресс-подход. На третий час своего пребывания в заксо губернатор ушел. А Карапетян после перерыва все-таки добился своего и обрушился с критикой на замгубернатора Сергея Швиндта, курирующего, в частности министерства строительства, ЖКХ и транспорта. «Что мы видим? Министр ЖКХ [Николай Смирнов] в тюрьме, два замминистра ЖКХ [Андрей Кислицын и Игорь Чикризов] в тюрьме, бывший замминистра ЖКХ в розыске. Эпизодов [которые им вменяют] по сумме свыше 43 миллиардов рублей на сегодняшний день. Это еще следственные органы не дошли до работы Фонда капремонта, где подрядчики выполняют работу и сами их принимают уже под видом управляющих компанией… Министр транспорта [Василий Старков] в тюрьме, начальник управления дорог [Вячеслав Данилов] в тюрьме, замначальника УКС в тюрьме. Человек, который курирует данные направления, создал вокруг себя фактически преступный синдикат. В прямом смысле этого слова. И с такими лицами мы собираемся шагать дальше. Я думаю, это будет большая ошибка…», — высказался наконец Карапетян. Правда, слушателей после перерыва было уже в разы меньше, а самое главное — не было Паслера. По мнению парламентария, от Швиндта надо избавляться, а то он «всех пересадит». Тем более, впереди выборы губернатора. «Думаю, Денис Владимирович умный управленец, опытный руководитель… С такими кадрами не по пути, надо о них прямо в глаза говорить [губернатору], а не задавать вопросы тому, кто буквально месяц вступил, как вступил в должность. Место Швиндта не в зале, а рядом со своими товарищами», — закончил пламенную речь Карапетян. И пообещал вскоре выдать новую порцию откровений.