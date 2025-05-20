Евросоюз снял санкции с восточной страны

Евросоюз принял решение отменить экономические санкции, действовавшие в отношении Сирии. Об этом заявила глава Евросовета Кая Каллас.
"Сегодня мы приняли решение снять экономические санкции с Сирии", — говорится в сообщении Каллас, опубликованном в соцсети Х. Она отметила, что Европейский союз стремится содействовать сирийскому народу в построении обновленной, инклюзивной и мирной Сирии. На протяжении последних 14 лет ЕС неизменно оказывал поддержку сирийцам и намерен продолжать эту политику и впредь.
Ранее Каллас анонсировала, что Европейский союз намерен 20 мая отменить экономические санкции, введенные против Сирии. По ее словам, вопрос о снятии ограничительных мер будет рассмотрен после аналогичных шагов со стороны Соединенных Штатов.
Власти США сообщили о намерении пересмотреть действующие санкции в отношении Сирии в связи с изменяющейся обстановкой в регионе. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.
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