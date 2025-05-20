Евросоюз снял санкции с восточной страны

Евросоюз отменил экономические санкции в отношении Сирии
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Санкции ЕС против Сирии были сняты
Санкции ЕС против Сирии были сняты Фото:

Евросоюз принял решение отменить экономические санкции, действовавшие в отношении Сирии. Об этом заявила глава Евросовета Кая Каллас.

"Сегодня мы приняли решение снять экономические санкции с Сирии", — говорится в сообщении Каллас, опубликованном в соцсети Х. Она отметила, что Европейский союз стремится содействовать сирийскому народу в построении обновленной, инклюзивной и мирной Сирии. На протяжении последних 14 лет ЕС неизменно оказывал поддержку сирийцам и намерен продолжать эту политику и впредь.

Ранее Каллас анонсировала, что Европейский союз намерен 20 мая отменить экономические санкции, введенные против Сирии. По ее словам, вопрос о снятии ограничительных мер будет рассмотрен после аналогичных шагов со стороны Соединенных Штатов.

Власти США сообщили о намерении пересмотреть действующие санкции в отношении Сирии в связи с изменяющейся обстановкой в регионе. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.

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Евросоюз принял решение отменить экономические санкции, действовавшие в отношении Сирии. Об этом заявила глава Евросовета Кая Каллас. "Сегодня мы приняли решение снять экономические санкции с Сирии", — говорится в сообщении Каллас, опубликованном в соцсети Х. Она отметила, что Европейский союз стремится содействовать сирийскому народу в построении обновленной, инклюзивной и мирной Сирии. На протяжении последних 14 лет ЕС неизменно оказывал поддержку сирийцам и намерен продолжать эту политику и впредь. Ранее Каллас анонсировала, что Европейский союз намерен 20 мая отменить экономические санкции, введенные против Сирии. По ее словам, вопрос о снятии ограничительных мер будет рассмотрен после аналогичных шагов со стороны Соединенных Штатов. Власти США сообщили о намерении пересмотреть действующие санкции в отношении Сирии в связи с изменяющейся обстановкой в регионе. Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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