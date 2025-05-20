Каллас анонсировала отмену санкций против Сирии

Европейский союз может согласовать отмену экономических санкций против Сирии уже во вторник, 20 мая. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая перед журналистами перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. По словам Каллас, решение об отмене санкций будет рассматриваться вслед за аналогичными действиями со стороны США.
«Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня», — заявила Каллас журналистам перед заседанием. Об этом сообщил журнал Leaders MENA в соцсети X.
Ранее США объявили о планах пересмотра ограничительных мер в отношении Сирии на фоне изменяющейся ситуации в регионе. США ввели санкции против Сирии еще в 1979 году. Решение об их ослаблении было озвучено Трампом только сейчас.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.