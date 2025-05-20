Каллас анонсировала отмену санкций против Сирии

Глава дипломатии ЕС Каллас: союз может отменить санкции против Сирии
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Страны Евросоюза намерены снять санкции с Сирии
Страны Евросоюза намерены снять санкции с Сирии Фото:

Европейский союз может согласовать отмену экономических санкций против Сирии уже во вторник, 20 мая. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая перед журналистами перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. По словам Каллас, решение об отмене санкций будет рассматриваться вслед за аналогичными действиями со стороны США.

«Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня», — заявила Каллас журналистам перед заседанием. Об этом сообщил журнал Leaders MENA в соцсети X.

Ранее США объявили о планах пересмотра ограничительных мер в отношении Сирии на фоне изменяющейся ситуации в регионе. США ввели санкции против Сирии еще в 1979 году. Решение об их ослаблении было озвучено Трампом только сейчас.

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Европейский союз может согласовать отмену экономических санкций против Сирии уже во вторник, 20 мая. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая перед журналистами перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. По словам Каллас, решение об отмене санкций будет рассматриваться вслед за аналогичными действиями со стороны США. «Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня», — заявила Каллас журналистам перед заседанием. Об этом сообщил журнал Leaders MENA в соцсети X. Ранее США объявили о планах пересмотра ограничительных мер в отношении Сирии на фоне изменяющейся ситуации в регионе. США ввели санкции против Сирии еще в 1979 году. Решение об их ослаблении было озвучено Трампом только сейчас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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