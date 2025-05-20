В Крыму введут режим угрозы ЧС

В Крыму из-за весенних заморозков могут ввести режим ЧС
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В Крыму готовят режим угрозы ЧС из-за гибели урожая черешни, персика и сливы
В Крыму готовят режим угрозы ЧС из-за гибели урожая черешни, персика и сливы Фото:

Власти Крыма планируют ввести режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде сельскохозяйственных регионов полуострова из-за ущерба, нанесенного весенними заморозками урожаю черешни, персика и сливы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

«Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов [пострадавшего или погибшего урожая]. Если объем повреждений превысит 10–15%, будем для начала вводить угрозу ЧС», — заявил Кратюк, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что режим угрозы ЧС готовится для нескольких пострадавших сельхозрегионов, включая Бахчисарайский, Симферопольский, Кировский, Нижнегорский и Красногвардейский районы.

По словам министра, введение режима угрозы ЧС необходимо для юридического подтверждения снижения урожая, что позволит аграриям пролонгировать лизинговые платежи. Кроме того, такой шаг, а в дальнейшем и полноценный режим ЧС, откроет возможность компенсации потерь через страховые выплаты. Кратюк подчеркнул, что мера в первую очередь коснется производителей косточковых культур, таких как черешня, персик и слива, пострадавших от заморозков в апреле и мае.

Заморозки нанесли значительный ущерб садам Крыма, особенно ранним сортам черешни, слив и персиков, с потерей до 20% урожая по этим культурам. Несмотря на потери, власти уверяют, что дефицита фруктов на полуострове не ожидается благодаря поставкам из других регионов и компенсации за счет поздних сортов. Окончательная оценка ущерба будет завершена к июню, после чего станет ясно, потребуется ли введение полноценного режима ЧС.

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Власти Крыма планируют ввести режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде сельскохозяйственных регионов полуострова из-за ущерба, нанесенного весенними заморозками урожаю черешни, персика и сливы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. «Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов [пострадавшего или погибшего урожая]. Если объем повреждений превысит 10–15%, будем для начала вводить угрозу ЧС», — заявил Кратюк, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что режим угрозы ЧС готовится для нескольких пострадавших сельхозрегионов, включая Бахчисарайский, Симферопольский, Кировский, Нижнегорский и Красногвардейский районы. По словам министра, введение режима угрозы ЧС необходимо для юридического подтверждения снижения урожая, что позволит аграриям пролонгировать лизинговые платежи. Кроме того, такой шаг, а в дальнейшем и полноценный режим ЧС, откроет возможность компенсации потерь через страховые выплаты. Кратюк подчеркнул, что мера в первую очередь коснется производителей косточковых культур, таких как черешня, персик и слива, пострадавших от заморозков в апреле и мае. Заморозки нанесли значительный ущерб садам Крыма, особенно ранним сортам черешни, слив и персиков, с потерей до 20% урожая по этим культурам. Несмотря на потери, власти уверяют, что дефицита фруктов на полуострове не ожидается благодаря поставкам из других регионов и компенсации за счет поздних сортов. Окончательная оценка ущерба будет завершена к июню, после чего станет ясно, потребуется ли введение полноценного режима ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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