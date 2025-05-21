Курганские полицейские вывезут сестер Камшиловых из СИЗО Шадринска. Инсайд

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Арестованных сестер Камшиловых доставят в Курган
Арестованных сестер Камшиловых доставят в Курган Фото:
новость из сюжета
Задержание курганских сестер Камшиловых

Следователи курганского УМВД вывезут обвиняемых в автоподставах дочерей депутата гордумы Ивана Камшилова из СИЗО Шадринска. Об этом URA.RU узнало от источников, приближенных к правоохранительным органам. 

«Сестры Марина и Елена Камшиловы в конце мая будут перемещены из Шадринска в Курган. Необходимое заявление было направлено в УФСИН региона», — сообщили источники. Это будет сделано для проведения серии следственных действий.

Камшиловых переведут в областной центр на несколько дней. Следователи начнут работать с сестрами в конце мая.

Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД. В ведомстве не стали комментировать информацию.

Камшиловы сидят в СИЗО Шадринска с конца ноября 2024 года. Под стражу они были помещены по ходатайству следователей. Недавно им продлили арест по 19 августа.

Женщин и еще шесть человек обвиняют в групповых автоподставах, после которых организаторы получали выгоду. Возбуждено 39 уголовных дел, Камшиловым предъявлены обвинения по 36 эпизодам. Следствие длилось долго. Группе инкриминируются попытки мошенничества и мошенничество в сфере автострахования, а также мошенничество после ДТП.

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Следователи курганского УМВД вывезут обвиняемых в автоподставах дочерей депутата гордумы Ивана Камшилова из СИЗО Шадринска. Об этом URA.RU узнало от источников, приближенных к правоохранительным органам.  «Сестры Марина и Елена Камшиловы в конце мая будут перемещены из Шадринска в Курган. Необходимое заявление было направлено в УФСИН региона», — сообщили источники. Это будет сделано для проведения серии следственных действий. Камшиловых переведут в областной центр на несколько дней. Следователи начнут работать с сестрами в конце мая. Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД. В ведомстве не стали комментировать информацию. Камшиловы сидят в СИЗО Шадринска с конца ноября 2024 года. Под стражу они были помещены по ходатайству следователей. Недавно им продлили арест по 19 августа. Женщин и еще шесть человек обвиняют в групповых автоподставах, после которых организаторы получали выгоду. Возбуждено 39 уголовных дел, Камшиловым предъявлены обвинения по 36 эпизодам. Следствие длилось долго. Группе инкриминируются попытки мошенничества и мошенничество в сфере автострахования, а также мошенничество после ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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