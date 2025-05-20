В ХМАО для бизнесменов открылась первая общественная приемная

В Сургуте (ХМАО) открылась первая в регионе общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.
«Сегодня с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Ириной Каск открыли в Сургуте первую в регионе общественную приемную уполномоченного. Здесь будут работать уполномоченный и общественные представители», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.
Приемная будет работать на базе Сургутской торгово-промышленной палаты (ТПП). В ней готовы принимать людей и из других муниципалитетов агломерации Сургут — Нефтеюганск.
В рамках поддержки предпринимательской инициативы Сургутская ТПП также выступила инициатором создания Купеческого сквера в историческом центре города у усадьбы Галактиона Клепикова. Проект благоустройства и оформления сквера бизнес-сообщество подготовит своими силами. Уже в ближайшие выходные предприниматели проведут субботник и заложат памятный камень на месте будущего сквера.
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