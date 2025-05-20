20 мая 2025

В ХМАО для бизнесменов открылась первая общественная приемная

© Служба новостей «URA.RU»
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В общественную приемную могут обратиться предприниматели из Сургута и Нефтеюганска
В общественную приемную могут обратиться предприниматели из Сургута и Нефтеюганска Фото:

В Сургуте (ХМАО) открылась первая в регионе общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

«Сегодня с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Ириной Каск открыли в Сургуте первую в регионе общественную приемную уполномоченного. Здесь будут работать уполномоченный и общественные представители», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.

Приемная будет работать на базе Сургутской торгово-промышленной палаты (ТПП). В ней готовы принимать людей и из других муниципалитетов агломерации Сургут — Нефтеюганск.

В рамках поддержки предпринимательской инициативы Сургутская ТПП также выступила инициатором создания Купеческого сквера в историческом центре города у усадьбы Галактиона Клепикова. Проект благоустройства и оформления сквера бизнес-сообщество подготовит своими силами. Уже в ближайшие выходные предприниматели проведут субботник и заложат памятный камень на месте будущего сквера.

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В Сургуте (ХМАО) открылась первая в регионе общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. «Сегодня с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Ириной Каск открыли в Сургуте первую в регионе общественную приемную уполномоченного. Здесь будут работать уполномоченный и общественные представители», — сообщил Слепов в своем telegram-канале. Приемная будет работать на базе Сургутской торгово-промышленной палаты (ТПП). В ней готовы принимать людей и из других муниципалитетов агломерации Сургут — Нефтеюганск. В рамках поддержки предпринимательской инициативы Сургутская ТПП также выступила инициатором создания Купеческого сквера в историческом центре города у усадьбы Галактиона Клепикова. Проект благоустройства и оформления сквера бизнес-сообщество подготовит своими силами. Уже в ближайшие выходные предприниматели проведут субботник и заложат памятный камень на месте будущего сквера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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