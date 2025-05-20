20 мая 2025

Shot: над Рязанью были слышны звуки взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожане сообщили о пяти взрывах
Горожане сообщили о пяти взрывах Фото:

В небе над Рязанью были слышны громкие взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей.

«Всего они насчитали около пяти громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на горожан. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

Ранее взрывы были слышны в небе над городом Алексин в Тульской области. Местные жители сообщили о шести громких хлопках, пишет 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Рязанью были слышны громкие взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей. «Всего они насчитали около пяти громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на горожан. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало. Ранее взрывы были слышны в небе над городом Алексин в Тульской области. Местные жители сообщили о шести громких хлопках, пишет 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...