В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ в районе моста Монтажников произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись KIA и «ГАЗель». В результате аварии пострадал водитель легковушки, второй водитель от удара вылетел в пассажирское окно. Подробностями в соцсети поделились очевидцы.
«Жесткое ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе моста Монтажников: столкнулись „ГАЗель“ и KIA. В результате столкновения водитель автомобиля KIA получил травмы и был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Водителя Газели выкинуло из кабины через правое пассажирское стекло», — сообщает telegram-канал «Тюмень новости (авто, ДТП, ЧС, ЧП и не только)».
Авария произошла 20 мая. Судя по кадрам водитель грузовика решил повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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