20 мая 2025

В Тюмени жестко столкнулись легковушка и «Газель», водитель вылетел в окно. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки серьезно пострадал
Водитель легковушки серьезно пострадал Фото:

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ в районе моста Монтажников произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись KIA и «ГАЗель». В результате аварии пострадал водитель легковушки, второй водитель от удара вылетел в пассажирское окно. Подробностями в соцсети поделились очевидцы.

«Жесткое ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе моста Монтажников: столкнулись „ГАЗель“ и KIA. В результате столкновения водитель автомобиля KIA получил травмы и был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Водителя Газели выкинуло из кабины через правое пассажирское стекло», — сообщает telegram-канал «Тюмень новости (авто, ДТП, ЧС, ЧП и не только)».

Авария произошла 20 мая. Судя по кадрам водитель грузовика решил повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ в районе моста Монтажников произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись KIA и «ГАЗель». В результате аварии пострадал водитель легковушки, второй водитель от удара вылетел в пассажирское окно. Подробностями в соцсети поделились очевидцы. «Жесткое ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе моста Монтажников: столкнулись „ГАЗель“ и KIA. В результате столкновения водитель автомобиля KIA получил травмы и был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Водителя Газели выкинуло из кабины через правое пассажирское стекло», — сообщает telegram-канал «Тюмень новости (авто, ДТП, ЧС, ЧП и не только)». Авария произошла 20 мая. Судя по кадрам водитель грузовика решил повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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