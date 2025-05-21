На начальника тыла МВД Бурятии возбудили уголовное дело

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД Руслана Дорофеева, которого подозревают в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. По данным ведомства, следственные действия уже ведутся, а по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД по Республике Бурятия», — сообщили представители СК РФ по региону на сайте ведомства. Уточняется, что Дорофеева подозревают в совершении преступления, подпадающего под действие пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности, не связанной с получением выгоды.
Следственный комитет не раскрыл имя подозреваемого. Однако согласно информации, размещенной на официальном портале МВД республики, должность начальника тыла занимает полковник внутренней службы Руслан Дорофеев.
По данным следствия, с апреля 2023 года в селе Кабанск началось строительство нового здания местного отдела полиции, однако подрядчик не укладывался в сроки из-за нехватки рабочих. «Подозреваемый являлся заказчиком по указанному договору и осуществлял строительный контроль», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
По инициативе подозреваемого подрядная организация привлекла к облицовочным работам предпринимателя, в распоряжении которого находились рабочие — иностранные граждане, не имеющие права на пребывание и трудовую деятельность на территории России. «Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства», — отметили в ведомстве.
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