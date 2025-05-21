В Калужской области уничтожен беспилотник

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В Калужской области сбили БПЛА ВСУ, заявил Шапша
В Калужской области сбили БПЛА ВСУ, заявил Шапша Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли попытку атаки по Калужской области. В Боровском районе региона силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА», — сообщил Шапша. Об атаке ВСУ он написал в своем telegram-канале

Все необходимые службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения обстоятельств инцидента. Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет.

Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ также сбили в Тульской области. Кроме того, 11 аппаратов противника уничтожено в Орловской области, передает RT.

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ВСУ предприняли попытку атаки по Калужской области. В Боровском районе региона силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА», — сообщил Шапша. Об атаке ВСУ он написал в своем telegram-канале.  Все необходимые службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения обстоятельств инцидента. Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет. Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ также сбили в Тульской области. Кроме того, 11 аппаратов противника уничтожено в Орловской области, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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