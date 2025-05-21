В Калужской области уничтожен беспилотник

ВСУ предприняли попытку атаки по Калужской области. В Боровском районе региона силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА», — сообщил Шапша. Об атаке ВСУ он написал в своем telegram-канале.
Все необходимые службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения обстоятельств инцидента. Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет.
Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ также сбили в Тульской области. Кроме того, 11 аппаратов противника уничтожено в Орловской области, передает RT.
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