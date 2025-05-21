В Тульской области ВС РФ уничтожили беспилотник

ВСУ атаковали Тульскую область при помощи БПЛА. Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) региона уничтожили один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — сообщил Миляев в своем официальном telegram-канале. Разрушений и пострадавших, по его словам, не зафиксировано.
Губернатор также обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность и следовать рекомендациям по обеспечению личной безопасности, поскольку угроза атак беспилотников сохраняется. Миляев уточнил, что ситуация находится под контролем властей.
Ранее сообщалось, что БЛПА ВСУ были сбиты в Орловской области. Там уничтожено 11 вражеских летательных аппаратов.
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