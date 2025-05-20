В Челябинске восстановили работу сервиса экстренного вызова скорой помощи

В Челябинске полностью восстановлена работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Телефон экстренного вызова по номеру 103 временно не работал из-за аварии.
«Работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи в Челябинске полностью восстановлена. Прием вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Экстренные вызовы принимаются также по номеру 112.
Ранее в Челябинске номер 103 был временно недоступен из-за нештатной ситуации на подстанции скорой помощи, о чем сообщало региональное министерство здравоохранения. Жителям предлагалось обращаться по номеру 112 и дополнительным телефонам подстанций в разных районах города. Специалисты оперативно работали над восстановлением связи.
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