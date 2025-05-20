20 мая 2025

В Челябинске восстановили работу сервиса экстренного вызова скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вызвать скорую можно по привычным номерам
Вызвать скорую можно по привычным номерам Фото:

В Челябинске полностью восстановлена работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.  Телефон экстренного вызова по номеру 103 временно не работал из-за аварии. 

«Работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи в Челябинске полностью восстановлена. Прием вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Экстренные вызовы принимаются также по номеру 112.

Ранее в Челябинске номер 103 был временно недоступен из-за нештатной ситуации на подстанции скорой помощи, о чем сообщало региональное министерство здравоохранения. Жителям предлагалось обращаться по номеру 112 и дополнительным телефонам подстанций в разных районах города. Специалисты оперативно работали над восстановлением связи.

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В Челябинске полностью восстановлена работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.  Телефон экстренного вызова по номеру 103 временно не работал из-за аварии.  «Работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи в Челябинске полностью восстановлена. Прием вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Экстренные вызовы принимаются также по номеру 112. Ранее в Челябинске номер 103 был временно недоступен из-за нештатной ситуации на подстанции скорой помощи, о чем сообщало региональное министерство здравоохранения. Жителям предлагалось обращаться по номеру 112 и дополнительным телефонам подстанций в разных районах города. Специалисты оперативно работали над восстановлением связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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