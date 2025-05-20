Генпрокурор Краснов отменил визит в Пермь

Генеральный прокурор России Игорь Краснов не приедет с рабочим визитом в Пермь, несмотря на ранее запланированную поездку. Визит главы надзорного ведомства был намечен на 6 июня года. Об этом рассказали источники в надзорном ведомстве.
«В последний момент визит Краснова был отменен из-за того, что в его графике значился поездка в Забайкалье», — уточнили собеседники агентства. Ранее приезд генерального прокурора в Пермский край был подтвержден и значился в его служебном расписании.
В ходе рабочего визита в Пермь Игорь Краснов планировал провести ряд встреч с руководством региона, обсудить вопросы деятельности местных правоохранительных органов и рассмотреть обращения граждан. Теперь эти мероприятия будут перенесены или проведены в дистанционном формате.
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