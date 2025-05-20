20 мая 2025

Генпрокурор Краснов отменил визит в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов отменил визит в Пермь
Игорь Краснов отменил визит в Пермь Фото:

Генеральный прокурор России Игорь Краснов не приедет с рабочим визитом в Пермь, несмотря на ранее запланированную поездку. Визит главы надзорного ведомства был намечен на 6 июня года. Об этом рассказали источники в надзорном ведомстве.

«В последний момент визит Краснова был отменен из-за того, что в его графике значился поездка в Забайкалье», — уточнили собеседники агентства. Ранее приезд генерального прокурора в Пермский край был подтвержден и значился в его служебном расписании.

В ходе рабочего визита в Пермь Игорь Краснов планировал провести ряд встреч с руководством региона, обсудить вопросы деятельности местных правоохранительных органов и рассмотреть обращения граждан. Теперь эти мероприятия будут перенесены или проведены в дистанционном формате.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов не приедет с рабочим визитом в Пермь, несмотря на ранее запланированную поездку. Визит главы надзорного ведомства был намечен на 6 июня года. Об этом рассказали источники в надзорном ведомстве. «В последний момент визит Краснова был отменен из-за того, что в его графике значился поездка в Забайкалье», — уточнили собеседники агентства. Ранее приезд генерального прокурора в Пермский край был подтвержден и значился в его служебном расписании. В ходе рабочего визита в Пермь Игорь Краснов планировал провести ряд встреч с руководством региона, обсудить вопросы деятельности местных правоохранительных органов и рассмотреть обращения граждан. Теперь эти мероприятия будут перенесены или проведены в дистанционном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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