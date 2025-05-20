20 мая 2025

Тюменские приставы поймали должника, записавшись к нему на тонировку авто

Тюменские судебные приставы под видом клиентов поймали должника по алиментам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ему назначили 20 часов обязательных работ
Ему назначили 20 часов обязательных работ Фото:

Тюменские судебные приставы нашли должника по алиментам, приехав к нему на СТО под видом клиентов, которым нужно установить тонировку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УССП по Тюменской области.

«Мужчина платить алименты на своего сына-дошколенка принципиально отказывался. В результате проведенной работы, приставы узнали, в каком СТО неофициально трудится должник, и записались к нему на тонировку машины. Каково же было его удивление, когда вместо клиентов к нему явились приставы и препроводили в отделение», — поделились в ведомстве. 

В службе судебных приставов сообщили, что в отношении должника была применена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После привлечения к ответственности тоболяк начал постепенно погашать долг по алиментам, который составлял 200 тысяч рублей. На сегодняшний день задолженность полностью погашена, включая исполнительский сбор.

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Тюменские судебные приставы нашли должника по алиментам, приехав к нему на СТО под видом клиентов, которым нужно установить тонировку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УССП по Тюменской области. «Мужчина платить алименты на своего сына-дошколенка принципиально отказывался. В результате проведенной работы, приставы узнали, в каком СТО неофициально трудится должник, и записались к нему на тонировку машины. Каково же было его удивление, когда вместо клиентов к нему явились приставы и препроводили в отделение», — поделились в ведомстве.  В службе судебных приставов сообщили, что в отношении должника была применена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. После привлечения к ответственности тоболяк начал постепенно погашать долг по алиментам, который составлял 200 тысяч рублей. На сегодняшний день задолженность полностью погашена, включая исполнительский сбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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