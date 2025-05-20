Тюменские приставы поймали должника, записавшись к нему на тонировку авто

Тюменские судебные приставы нашли должника по алиментам, приехав к нему на СТО под видом клиентов, которым нужно установить тонировку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УССП по Тюменской области.
«Мужчина платить алименты на своего сына-дошколенка принципиально отказывался. В результате проведенной работы, приставы узнали, в каком СТО неофициально трудится должник, и записались к нему на тонировку машины. Каково же было его удивление, когда вместо клиентов к нему явились приставы и препроводили в отделение», — поделились в ведомстве.
В службе судебных приставов сообщили, что в отношении должника была применена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.
После привлечения к ответственности тоболяк начал постепенно погашать долг по алиментам, который составлял 200 тысяч рублей. На сегодняшний день задолженность полностью погашена, включая исполнительский сбор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!