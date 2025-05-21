Экс-жена вора в законе Тюрина не смогла отсудить у детей квартиру за 200 миллионов рублей

Мария Максакова* проиграла судебный спор о квартире на 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве
Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве Фото:

Экс-супруга криминального авторитета Владимира Тюрина, оперная певица Мария Максакова (признана иностранным агентом), проиграла судебный спор о квартире стоимостью 200 миллионов рублей, права на которую зарегистрированы на ее детей. Об этом сообщили журналисты.

«Мария Максакова* пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску оказались ее дети Илья и Людмила», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Уточняется, что суд рассматривал исковое заявление с прошлого года, однако в удовлетворении требований Максаковой было отказано.

После этого певица попыталась обжаловать решение, однако суд дважды оставил ее жалобу без движения, а затем вынес определение о возврате документов заявителю. Судебное решение вступило в законную силу в 2025 году.

В 2021 году дети певицы инициировали судебное разбирательство против Максаковой, интересы которых в суде представлял Владимир Тюрин. В рамках иска истцы потребовали передать им квартиру площадью 260 квадратных метров, расположенную на Краснопресненской набережной, рыночная стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей.

Как следует из судебных материалов, Максакова оформила договор дарения квартиры, однако не осуществила регистрацию перехода права собственности и не предприняла необходимых действий для завершения этой процедуры. В качестве причины она указывала нехватку свободного времени и отсутствие доверенных лиц. В результате ответчица не выполнила требования истцов по исполнению договорных обязательств, что и послужило основанием для обращения последних в суд.

Документы также свидетельствуют о том, что Максакова подала встречный иск с требованием признать договор дарения квартиры недействительным. В обоснование своей позиции певица указала, что соглашение было подписано ею под влиянием заблуждения, возникшего в результате нахождения в состоянии алкогольного опьянения, что, по ее словам, не позволило ей адекватно осознавать суть подписываемых бумаг.

В отношении Марии Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающему ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В настоящее время она заочно взята под стражу, передает РАПСИ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Экс-супруга криминального авторитета Владимира Тюрина, оперная певица Мария Максакова (признана иностранным агентом), проиграла судебный спор о квартире стоимостью 200 миллионов рублей, права на которую зарегистрированы на ее детей. Об этом сообщили журналисты. «Мария Максакова* пыталась оспорить в столичном суде зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по иску оказались ее дети Илья и Людмила», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Уточняется, что суд рассматривал исковое заявление с прошлого года, однако в удовлетворении требований Максаковой было отказано. После этого певица попыталась обжаловать решение, однако суд дважды оставил ее жалобу без движения, а затем вынес определение о возврате документов заявителю. Судебное решение вступило в законную силу в 2025 году. В 2021 году дети певицы инициировали судебное разбирательство против Максаковой, интересы которых в суде представлял Владимир Тюрин. В рамках иска истцы потребовали передать им квартиру площадью 260 квадратных метров, расположенную на Краснопресненской набережной, рыночная стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей. Как следует из судебных материалов, Максакова оформила договор дарения квартиры, однако не осуществила регистрацию перехода права собственности и не предприняла необходимых действий для завершения этой процедуры. В качестве причины она указывала нехватку свободного времени и отсутствие доверенных лиц. В результате ответчица не выполнила требования истцов по исполнению договорных обязательств, что и послужило основанием для обращения последних в суд. Документы также свидетельствуют о том, что Максакова подала встречный иск с требованием признать договор дарения квартиры недействительным. В обоснование своей позиции певица указала, что соглашение было подписано ею под влиянием заблуждения, возникшего в результате нахождения в состоянии алкогольного опьянения, что, по ее словам, не позволило ей адекватно осознавать суть подписываемых бумаг. В отношении Марии Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающему ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В настоящее время она заочно взята под стражу, передает РАПСИ. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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