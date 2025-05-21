Избранный президент Румынии отказал Украине в помощи

Президент Румынии Дан не хочет отправлять своих солдат на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Румынии против отправки своих войск на Украину
Президент Румынии против отправки своих войск на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участие румынских военных в миротворческих операциях на Украине полностью исключено. Об этом заявил новый президент Румынии Никушор Дан.

«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украина — нет», — передает его слова издание Politico. Он объяснил это существующей напряженностью в отношениях между Румынией и Россией.

При этом Дан выразил поддержку европейским инициативам по укреплению безопасности. Он также отметил важность сохранения партнерских отношений с США.

19 мая 55-летний Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии. Ранее политический деятель возглавлял правоцентристскую партию «Союз спасения Румынии» и входил в состав румынской Палаты депутатов, сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие румынских военных в миротворческих операциях на Украине полностью исключено. Об этом заявил новый президент Румынии Никушор Дан. «Быть частью армий, гарантирующих мир на Украина — нет», — передает его слова издание Politico. Он объяснил это существующей напряженностью в отношениях между Румынией и Россией. При этом Дан выразил поддержку европейским инициативам по укреплению безопасности. Он также отметил важность сохранения партнерских отношений с США. 19 мая 55-летний Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии. Ранее политический деятель возглавлял правоцентристскую партию «Союз спасения Румынии» и входил в состав румынской Палаты депутатов, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...